Tras las llamas, las cenizas: llega un "momento crítico" para evitar la erosión y la contaminación del agua

Las llamas se han apagado y los focos se han retirado ya de los bosques calcinados, pero el peligro de los incendios no ha desaparecido aún. En las semanas posteriores al impacto del fuego comienza otra lucha también vital, y a contrarreloj: la que se libra contra la erosión y contra la contaminación de ríos y embalses por las cenizas.

Los expertos miran con temor ahora hacia el cielo. Unas lluvias intensas en otoño pueden tener graves efectos en una tierra en la que ha desaparecido la cobertura vegetal y se ha quedado "desnuda", tal y como advierte el profesor de Ingeniería Agrónoma de la Universidad de Castilla-La Mancha Manuel Esteban, especializado en procesos de erosión y de regeneración del monte tras los incendios.

"El fuego deja el suelo desprovisto de esa cubierta protectora. Cuando llueve con intensidad suficiente, las gotas al impactar sobre el suelo desnudo y no poder infiltrarse generan los procesos de escorrentía", lo cual se traduce en la erosión del terreno. Esta erosión repercute, a su vez, en una mayor desertificación, un riesgo importante especialmente en la España mediterránea.

Erosión tras el incendio en Venta del Moro, Valencia, en 2021 MANUEL ESTEBAN

Dos siglos para regenerar un solo centímetro de suelo Este es el "momento crítico" para actuar, ya que en otoño son habituales las lluvias fuertes, las que "desencadenan los procesos erosivos más intensos", advierte Vincenç Carabassa, ecólogo y experto en la restauración de suelos del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). La erosión es más intensa en las zonas con mayor pendiente y donde se hayan dado incendios de gran intensidad y, por tanto, se han alcanzado mayores temperaturas, como son algunos de los de este verano. "Esto transforma la materia orgánica y la estructura del suelo, lo que facilita que haya más escorrentía o circulación de agua, lo cual combinado con una mayor pendiente es un riesgo importante cuando lleguen las lluvias torrenciales", explica. Se ve especialmente afectada la capa más superficial del suelo, los primeros centímetros, que es la más fértil y la que alberga mayor biodiversidad. Además, en las zonas con pendientes pronunciadas, esta capa suele ser más fina y, por tanto, más vulnerable a la erosión. Evitar la pérdida de suelo es clave, ya que mientras los árboles tardan años o décadas en crecer, recuperar un solo centímetro de suelo lleva "unos 200 años aproximadamente", alerta Carabassa. Investigar el suelo tras los incendios forestales, clave para prevenir la desertificación frente al cambio climático RTVE CASTILLA- LA MANCHA

"Acolchar" el suelo con paja y construir diques con troncos Para evitarlo hay que actuar rápido, pero no vale todo. Según el científico del CREAF, en la primera fase de emergencia —que se limita al primer año tras el fuego— hay llevar a cabo "intervenciones quirúrgicas y muy bien pensadas, porque si no pueden ser contraproducentes". El suelo después de un incendio es "muy vulnerable", e introducir maquinaria pesada provocaría una gran perturbación, por lo que las medidas a tomar hay que limitarlas a las zonas con pendiente y afectadas por los fuegos de mayor intensidad, recuerda. En caso de tratarse de una ladera, se lleva a cabo un proceso de "alcolchado" del suelo o mulching, tal y como se conoce el término en inglés. Se esparce paja en el suelo, lo que se puede hacer con mulos o desde helicópteros, o astillas de la madera quemada, tal y como explica Manuel Esteban, quien tiene a sus espaldas años de experiencia llevando a cabo estos procesos. 'Mulching' tras un incendio en Liétor, Albacete MANUEL ESTEBAN Y en los pequeños cauces que se abren en el monte tras el incendio, o que ya existían de antes, se construyen barreras para reducir la velocidad del agua y los sedimentos en cuanto llueva. Pueden ser o bien fajinas, diques provisionales hechos con troncos de los árboles quemados, o bien albarradas, muros permanentes de piedra de hasta tres metros de altura construidos, y que se construyen en cauces más amplios. "Las obras de restauración aspiran a cumplir su función, pero sin verse", apunta Esteban. Con el tiempo, incluso los muros con cemento acaban fundidos en el paisaje, ya que se cubren con sedimentos y se creará un suelo "propicio para que crezca la vegetación", al mismo tiempo que el agua que pase por ahí no tendrá energía para erosionar. En el caso de la oleada actual de incendios, que se ha cebado con el noroeste peninsular —Galicia, Castilla y León y Extremadura han sido las comunidades más afectadas—, este profesor cree que el régimen de lluvias propio de estas zonas, más suaves y menos torrenciales que en el Mediterráneo, ayudará a la regeneración y no será tan grave, por lo tanto, la erosión. Fajina biodegradable instalada tras el incendio de Agramón, en Hellín, Albacete MANUEL ESTEBAN

El ecosistema se regenera solo, pero se le puede "ayudar" Tras el primer año, la restauración entra en una nueva fase. Una vez asegurado el terreno para evitar la pérdida de suelo, se trata de "ayudar a que el ecosistema se regenere" en caso de que no lo esté haciendo, o no a la velocidad adecuada. Pero los expertos consultados coinciden en que hay que ser muy cautos. Las especies del clima mediterráneo están por lo general adaptadas al fuego, como ocurre con el pino carrasco, cuyas piñas tras un incendio se diseminan "una brutalidad", señala Esteban, el lentisco o el enebro. Eso sí, con el actual régimen de incendios, de mayor intensidad por el cambio climático, "esta ecuación" no está tan clara, por lo que sí puede ser necesaria una mayor intervención humana. Además, la erosión también perjudica directamente "la capacidad de regeneración postincendio", apunta el científico del CREAF. En laderas que han perdido suelo, las plantas tienen una mayor dificultad para regenerarse y el paisaje posterior al fuego puede terminar siendo de matorral y arbustos donde antes había un bosque, una tendencia que está yendo a más también por el calentamiento global y las sequías. Fajinas a nivel de ladera tras el incendio de Las Majadas, en Cuenca, en 2009 MANUEL ESTEBAN