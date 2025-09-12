El juez de la Audiencia Nacional inadmite la denuncia por el boicot a Israel en La Vuelta por falta de competencia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha resuelto inadmitir, por falta de competencia, la denuncia por supuestos delitos de odio de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra los promotores del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta ciclista.

Así lo acuerda en un auto de este viernes, al que ha tenido acceso RTVE.es, después de que la Fiscalía le informara de que no cree que los hechos sean competencia de ese tribunal.

La denuncia la presentó ACOM contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global Boicot Desinversiones y Sanciones (BDS), los partidos EH Bildu, Sumar e IU y el director técnico de La Vuelta, Kiko García. En ella, apunta a posibles delitos de odio, contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos.

Pedraz explica que, salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial.

"Sentado lo anterior procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional puesto que ninguno de los mismos están previstos dentro de sus competencias", tal y como establece el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala en el auto.