'Heidi: el rescate del lince', una película que mantiene el espíritu de la serie de Takahata y Miyazaki

Han pasado 50 años desde que, el 22 de mayo de 1975, Televisión Española emitió el primer episodio de Heidi, de Isao Takahata y Hayao Miyazaki, que fue un enorme éxito. Y ahora nos llega una película que continúa la historia de esa serie y de la novela que la suiza Johanna Spyri (1827-1901) escribió en 1880: Heidi: el rescate del lince. Una coproducción (Alemania-España-Bélgica), dirigida por Tobias Schwarz y Aizea Roca Berridi, que narra como Heidi encuentra una cría de lince herida y decide cuidarla con la ayuda de su amigo Pedro, su abuelo y Niebla. Juntos tendrán que defenderla de un empresario ambicioso que amenaza el bosque con un aserradero y trampas para los linces. Una película que se estrena en cines este 22 de agosto.

En una entrevista por videoconferencia, Tobias Schwarz nos comenta que: "La principal razón para rodar esta película es que nunca se había hecho un largometraje de animación protagonizado por Heidi. Se han rodado muchos con actores pero nunca de dibujos animados. Además, la idea no era volver a contar la historia que todos conocemos, sino hacer una continuación, con una Heidi un poquito mayor".

"Hemos vuelto a la misma época en la que estaba ambientada la novela, 1876, porque nos parece que había muchos temas, sobre todo en lo que se refiere a la explotación y conservación de la naturaleza, que son muy parecidos a lo que pasa hoy -asegura Tobias-. Por ejemplo, a principios del Siglo XIX, se reintrodujo en esa zona el Íbice alpino o cabra salvaje de los Alpes, que los cazadores habían extinguido por completo. Y hace apenas seis años, en el cantón suizo donde transcurre la historia, han reintroducido el lince. Por eso nuestra historia gira alrededor de ese pequeño lince que Heidi se empeñará en salvar".

"Todo el mundo conoce la historia de Heidi, hasta el punto de que se ha convertido en un clásico atemporal, de forma que siempre se había contado la misma trama. Por eso nosotros hemos querido modernizar la historia, tanto en en fondo como en la forma", añade el director.

Fotograma de 'Heidi: el rescate del lince'

"Nuestra Heidi es muy madura y fuerte para su edad" Aunque reconozcamos a Heidi enseguida, lo cierto es que es más madura que la niña que conocemos. "Si, es mayor que en la historia original -asegura Tobias-. Cuando llegaba a la casa del abuelo tenía cinco o seis años y aquí tiene ocho. Y es una niña muy madura y fuerte para su edad. Un personaje con carácter que no se limita a reaccionar a lo que ocurre a su alrededor, sino que toma las riendas de los problemas. En cierto modo es una historia coming of age en la que la vemos madurar, aunque no sea una historia sobre el paso de la infancia a la adolescencia". "Pero esa fortaleza de Heidi no es cosa nuestra -confiesa Tobias-, ya estaba en la novela original de Johanna Spyri. En esa época fue una auténtica pionera en introducir personajes femeninos fuerte y con carácter en sus libros. Y eso fue parte de su éxito". Fotograma de 'Heidi: el rescate del lince'

"Queríamos mantener el espíritu de Takahata y Miyazaki" Simplemente observando las imágenes de este artículo os daréis cuenta de que la película está muy influenciada por la serie de Isao Takahata y Hayao Miyazaki. "La serie fue una coproducción de la cadena alemana ZDF y Japón. Cuando se estrenó en televisión yo tenía siete años y prácticamente analicé cada episodio mientras se iban emitiendo. Fue algo que me impactó tanto y se me quedó tan adentro, que me ha influido muchísimo, no solo en esta película sino en toda mi carrera como animador". "Además -continúa-, mi padre siempre nos llevaba a veranear a Suiza y conocía muy bien esas montañas. Hasta el punto de que cuando veía la serie no tenía la sensación de que fuera animación sino que la seguía casi como si fue real. Ahora llevo 30 años en animación y sigo pensando que los dibujos de la serie siguen siendo una maravilla. Y yo quería mantener el espíritu de esos dibujos. De hecho, si hubiera sido por mí, habría realizado la película en 2D, como la original". "Pero -añade el director-, hoy en día es más fácil hacer las películas con ordenador y los productores pensaron que esa estética en 3D conecta más con el público actual. Aún así hemos intentado mantener la esencia de esos dibujos animados y espero haberlo conseguido. Si te fijas, siempre que se habla de Heidi no se usan ilustraciones de los libros ni imágenes de alguna película con actores, siempre se usan fotogramas de la serie de Takahata de los 70. esa es la imagen que todos tenemos de Heidi y la que yo quería para la película". Fotograma de 'Heidi: el rescate del lince'

"Al lince lo llaman 'el fantasma de la noche'" En cuanto a por qué han elegido a un lince como el animal al que debe salvar Heidi, Tobias Schwarz nos confiesa: "El lince es un símbolo de la relación de los humanos con la naturaleza. Ahora mismo hay muchos animales a punto de extinguirse y estamos intentando reintroducir a muchos de ellos, como el lobo o el lince que, en este caso, es el perfecto recordatorio visual de lo que está pasando. Y además, es un animal que es muy fácil que conecte con el público joven". En cuanto a si ha sido difícil animar a esos linces, Tobias asegura: "Lo que teníamos muy claro es que, en cuanto a su comportamiento, queríamos que fuera un retrato lo más realista posible, que esos linces actuaran como animales, que no hablasen, que bufasen, que nos enseñaran los dientes... Y visualmente no queríamos algo hiperrealista, sino conseguir ese equilibrio entre un animal realista, pero que siguiese siendo un personaje de animación". Fotograma de 'Heidi: el rescate del lince' "Otra de las dificultades a las que nos enfrentamos a la hora de animar a los linces -asegura Tobias-, es que disponíamos de muy pocas referencias visuales. Al lince, en Suiza, lo llaman "el fantasma de la noche", y en alemán "el fantasma nocturno", porque es casi imposible verlos. Es uno de los animales más difíciles de fotografiar porque solo sale de noche. Solo los puedes ver en vivo en los zoológicos. De hecho, solo teníamos una fotografía de una madre lince con su cría en libertad". "Así que, como nuestra película no es un documental y nuestros animadores eran muy jóvenes y casi todos tenían gatos, podemos decir que los felinos de la película son una especie de linces-gatitos", bromea el director. Fotograma de 'Heidi: el rescate del lince'