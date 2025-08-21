La Cámara de Representantes de Texas aprueba de forma provisional el nuevo mapa electoral impulsado por Trump

Dominada por los republicanos, la Cámara de Representantes de Texas ha aprobado este miércoles y de forma provisional un nuevo mapa electoral. Con esta decisión el plan de Donald Trump, el presidente estadounidense, sigue avanzando con el fin de mantener la mayoría de la Cámara Baja estadounidense en las elecciones de medio término.

A pesar de los intentos de los demócratas por evitar la votación con casi dos docenas de representantes texanos saliendo del estado en protesta durante dos semanas, el proyecto de Ley de la Cámara de Representantes número cuatro (HB4) avanzó al Senado estatal de Texas con unos resultados en la votación de 88 a favor y 52 en contra. Esto aseguraría para el Partido Republicano cinco distritos congresionales.

Los demócratas texanos resisten Los demócratas de Texas regresaron a la capital del estado, Austin, con el fin de seguir con sus campañas de resistencia y presentar enmiendas al proyecto. Dichas enmiendas incluían un apartado relacionado con los archivo de Jeffrey Epstein. El demócrata Gene Wu, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Texas, expuso una enmienda que daba el visto bueno al nuevo mapa después de que Pam Bondi, la fiscal general de EE.UU. hiciese públicos los archivos relacionados con el caso del financiero. Por su parte, la Casa Blanca lo ha querido evitar. Texas, escenario del pulso entre demócratas y republicanos por una reforma electoral que beneficiaría a Trump Bajo el argumento de que el mapa cumple con la ley, la mayoría republicana negó todos los cambios propuestos por los demócratas, según defendió Todd Hunter, autor de la HB4 y representante estatal. Hunter afirmó que el objetivo del plan es “mejorar el desempeño político” republicano, algo que hizo crecer las protestas de los constituyentes que se habían manifestado en el Capitolio texano oponiéndose al nuevo mapa. Por su parte, la minoría agregó que preparan apelaciones para llevarla a los tribunales y demandar la aprobación de la nueva distribución.

Trump y su deseo de que saliera adelante Algunos distritos se han visto afectados con el nuevo mapa y los cambios propuestos. Esto hizo que el partido de Trump, los republicanos, tuvieran que revisar el mapa presentado el mes pasado y hacer algunos cambios que asegurasen la presencia de distritos rojos. Ahora el mapa amenaza a varios distritos representados por demócratas, especialmente aquellos de mayorías latinas y afroamericanas. Algunos políticos ya han hablado sobre el tema. Bárbara Gerwin Hawkins, la representante demócrata, fue directa y calificó el plan de racista. Por su parte, Ramón Romero ha dicho que el país norteamericano “debe ser un lugar” donde el pueblo escoge a sus representantes, no por una elección donde ya se sabe quién va a ganar: “Este rediseño de estos mapas es como nos quitan de la mesa en la que ya estamos, nos quitan nuestras voces donde ya teníamos una y nos dejan en silencio y no nos quieren escuchar”. Trump dice que JD Vance "probablemente" será su sucesor como candidato republicano en 2028 Esta aprobación supondría que de los 25 escaños que controlan ahora los republicanos, pasasen a controlar 30 de los 38 escaños que le corresponden al estado de Texas en la Cámara Baja. El nuevo mapa pasara a ser considerado en el Senado estatal y por la insistencia de Trump, que este lunes dijo: “Por favor, aprueben este mapa lo antes posible”, se prevé que el republicano y gobernador de Texas, Greg Abbott, convierta en ley el proyecto. Y es que, esta medida, además de haber sido impulsada por el mismo Trump, le otorgaría a su partido una ventaja frente a los demócratas en las elecciones legislativas generales de 2026, en las que se renovarán la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. A nivel nacional, los del mandatario buscan mantener y ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes y conservar el poder legislativo. En su red social Truth Social, Trump ha celebrado el nuevo mapa del estado sureño: "Gran VICTORIA para el Gran Estado de Texas!!! (…). Texas nunca nos decepciona". Para el presidente, acumular más escaños en su partido es sinónimo de “menos” criminalidad, una mejor economía, una segunda enmienda más “fuerte” y “felicidad y paz”. Ha aprovechado para llamar a los de su partido a parar el voto por correo pues lo ve como un “fraude total” y hacerse con papeletas físicas antes de que sea tarde. “Si hacemos esas dos cosas, ganaremos cien escaños más, y el DESHONESTO juego de la política se acabará. Dios bendiga América", terminó su mensaje Trump.