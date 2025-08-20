Francia investiga la muerte de un 'influencer' humillado y agredido por 'streamers' en una transmisión en directo
- El cuerpo de Raphaël Graven, conocido en redes como Jean Pormanove, fue hallado la noche del domingo al lunes
- Graven era conocido por participar en vídeos en directo en los que aparecía recibiendo humillaciones y maltratos
La Fiscalía de Niza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del influencer Raphaël Graven, conocido en redes como Jean Pormanove. Su cuerpo fue hallado sin vida la noche del domingo al lunes y sus imágenes fueron posteriormente difundidas en la plataforma de vídeo Kick.
Graven, de 46 años y seguido por más de medio millón de personas, era conocido por participar en directos en los que aparecía recibiendo humillaciones y maltratos por parte de otros creadores de contenido.
Según Le Parisien, en un primer momento no se apreciaron signos sospechosos en el lugar del fallecimiento. Sin embargo, la publicación posterior de imágenes de su cuerpo sobre un colchón y cubierto por una colcha en las que se ve a otros hombres intentando despertarlo con tono aparentemente despreciativo, llevó a las autoridades a activar una investigación penal.
La autopsia del cadáver aún no se ha realizado y están previstos varios interrogatorios. La Fiscalía no ha descartado por el momento ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte.
El Gobierno francés tacha de "horror" la muerte de Pormanove
La secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, quien ha tachado de "horror" las circunstancias de la muerte de Pormanove, ha pedido la intervención de la plataforma pública Pharos, encargada de denunciar contenidos ilícitos, y del regulador audiovisual Arcom.
"La muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto", ha escrito Chappaz en X. "Fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick", ha recalcado.
Chappaz ha subrayado que la responsabilidad de las plataformas por lo que emiten "no es una opción, es la ley", y ha advertido de que ese tipo de contenidos "conduce a lo peor" y no tiene cabida ni en Francia ni en Europa.
Las imágenes divulgadas en Kick fueron finalmente retiradas, pero han reavivado el debate sobre el papel de las plataformas en la difusión de contenidos violentos o degradantes en el país galo. Graven había protagonizado numerosas emisiones en directo en las que otros influencers lo sometían a vejaciones físicas y verbales mientras la audiencia reaccionaba en tiempo real.