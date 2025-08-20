Francia investiga la muerte de un 'influencer' humillado y agredido por 'streamers' en una transmisión en directo

La Fiscalía de Niza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del influencer Raphaël Graven, conocido en redes como Jean Pormanove. Su cuerpo fue hallado sin vida la noche del domingo al lunes y sus imágenes fueron posteriormente difundidas en la plataforma de vídeo Kick.

Graven, de 46 años y seguido por más de medio millón de personas, era conocido por participar en directos en los que aparecía recibiendo humillaciones y maltratos por parte de otros creadores de contenido.

Según Le Parisien, en un primer momento no se apreciaron signos sospechosos en el lugar del fallecimiento. Sin embargo, la publicación posterior de imágenes de su cuerpo sobre un colchón y cubierto por una colcha en las que se ve a otros hombres intentando despertarlo con tono aparentemente despreciativo, llevó a las autoridades a activar una investigación penal.

La autopsia del cadáver aún no se ha realizado y están previstos varios interrogatorios. La Fiscalía no ha descartado por el momento ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte.