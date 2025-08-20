Álex de la Iglesia: "Es un privilegio y un honor reestrenar en cines 'La Comunidad' por su 25 aniversario"

Fue la película española más taquillera del año 2000 (con más de un millón y medio de espectadores); su protagonista, Carmen Maura, ganó la Concha de Plata a la Mejor Actriz del Festival de San Sebastián y fue nominada a 15 premios Goya (incluyendo película, director y guion), de los que ganó tres: mejor actriz (Maura), mejor actor secundario (Emilio Gutiérrez Caba) y mejores efectos especiales. Y lo más importante: Se ha convertido en uno de los grandes clásicos del cine español.

Este 21 de agosto, La comunidad, de Álex de la Iglesia, vuelve a los cines para celebrar su 25 aniversario, con un nuevo máster 4K restaurado para la ocasión, a cargo de Mercury Films (FlixOlé) y en colaboración con el director.

También han lanzado este nuevo tráiler.

"Cuando le dije a Carmen que la reestrenaban se llevó un alegrón" Álex de la Iglesia está trabajando de nuevo con Carmen Maura (en la película La cuidadora) y ha concedido una entrevista exclusiva al Telediario en la que confiesa que: "Cuando le dije a Carmen que iban a estrenar de nuevo La comunidad se llevó un alegrón increíble -nos confiesa-. La idea se le ocurrió a Avalon. Me preguntaron que si me apetecía y dije que por supuesto. La oportunidad de poder volver a estrenarla me parece algo precioso. Para mí es un honor y un privilegio increíble poder recuperarla en cines". Lo cierto es que La Comunidad es una de esas películas por las que no parece pasar el tiempo. Además, en esos años coincidió con lo que se llamó el "pelotazo inmobiliario" y su reestreno coincide con la actual crisis de la vivienda. "La gente con la que he hablado y que la ha vuelto a ver recientemente reacciona muy bien -nos comenta Álex-. Yo creo que es una película muy recuperable. A mi me gusta más que El día de la bestia (1995), y me sirve un poco para quitarme ese estigma de que a veces parezco un director de una sola película, cuando he hecho 18. También me gustan mucho Muertos de risa (1999) o Perdita Durango (1997). Aunque reconozco que no valoro las películas en sí mismas, sino por la cantidad de satisfacción que me han generado". Cartel de la versión del 25 aniversario de 'La Comunidad' 5

"Tenía la obsesión de hacer un '13 Rue del Percebe'" La Comunidad nos contaba la historia de Julia (Carmen Maura), una mujer sin mucho éxito en la vida que trabaja para una inmobiliaria y está casada con Ricardo (Jesús Bonilla), un hombre negativo y mediocre. Cuando Julia va a mostrar un apartamento descubrirá que el solitario anciano que vivía en él escondía 300 millones de pesetas entre la basura. Pero llevarse el dinero no será fácil porque todos los vecinos de la comunidad están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir el botín. Una maravillosa comedia negra que fue la quinta película de Álex: "La rodé con el productor Andrés Vicente Gómez y tuve todos los medios para hacer lo que quise. Yo tenía una obsesión, que era hacer un 13 Rue del Percebe (el famoso cómic de Francisco Ibáñez). A mí me gustan mucho los decorados y quería hacer uno que se abriera como si fuera una cajita. Y lo hicimos. Construimos dos pisos de la casa unidos por unos goznes enormes, lo que nos permitía cerrarla cuando queríamos, para rodar un contraplano, o abrirla para poder usar la grúa cómodamente. Gracias a eso hay planos tan locos de carreras por las escaleras, porque utilizábamos una grúa enorme que, en aquel momento, era lo más". Fotograma de 'La Comunidad'

"Volver a ver a la gente es bonito pero triste, porque muchos ya no están" Pero La comunidad no habría sido lo mismo sin su excepcional reparto, uno de los mejores de la historia del cine español que incluyó a Carmen Maura, Eduardo Antuña, María Asquerino, Jesús Bonilla, Marta Fernández Muro, Paca Gabaldón, Ane Gabarain, Sancho Gracia, Emilio Gutiérrez Caba, Kiti Mánver, Terele Pávez, Roberto Perdomo, Manuel Tejada, Enrique Villén, Eduardo Gómez... "Disfrutamos muchísimo con esos grandes actores -confiesa Álex de la Iglesia-. Que se estrene en cines para poder volver a verlos es muy bonito, aunque también es triste que muchos de ellos ya no estén". "Cuanto más sabe un actor, menos problemas da -añade el director- Y con ese gran reparto ir al rodaje era una delicia. Además, todos se conocían y estaban felices de trabajar juntos. Y esa sensación de amistad, de grupo... y de que te permitieran entrar en su club fue muy bonita. Para mí era una delicia ir al rodaje porque todos estaban muy por la labor, estaban muy contentos de estar allí y de trabajar juntos. Tengo unos recuerdos enormes y muy felices de ese rodaje". 05.17 min Transcripción completa Un elemento tan español como una quiniela enfrenta a un vecindario, 300 millones de pesetas tienen la culpa, pero también las miserias y el rencor. Esta noche, en Historia de nuestro cine, la Comunidad, una comedia de terror social de Álex de la iglesia. ¿Conocían ustedes al señor del quinto? Se le fue la cabeza con lo de la quiniela. Fue ella la que llamó los bomberos. -Qué hija de puta. El dinero está aquí y ellos lo saben. Somos personas normales como tumbas de normales. Habéis matado Domínguez y ahora me queréis matar a mí. Qué tal Javier, cómo estás Muy bien, buenas noches. hoy ya sabes que felicitamos en directo, porque estará con nosotros Álex de la iglesia. Vamos a hablar de su quinta película en siete años, que son los que van desde Acción mutante, que es su debut hasta la comunidad. Yo creo que con el paso de los años Alex de la Iglesia se ha ido confirmando como el director más prolífico de su generación. Él siempre ha dicho que prefería una carrera larga, intensa y llena de películas a que sus trabajos se espaciaran más en el tiempo, con una carrera más coherente, igual más reflexionada. Y creo que con el tiempo ha conseguido las dos cosas. Como su propio título indica, la comunidad tiene en el centro a una comunidad de vecinos... ..tan española. No son pocas las obras de teatro, las series y las películas que tratan el vecindario y la escalera como microcosmos de la realidad social española. En todos los estilos, desde la gravedad y la trascendencia de historia de una escalera, la obra de teatro de Antonio Buero Vallejo hasta por ejemplo, el terror de rec que es una película de Balagueró y Paco Plaza, que llegaría unos años después, Desde el humor de tebeo de 13 Rue del Percebe Hasta Aquí no hay quien viva y el sainete televisivo. Lo que me interesa es traer lo fantástico, traer la locura, traer lo imposible al mundo de lo cotidiano. Que entre un grupo de vecinos se de una situación absolutamente surreal como es esta. Hablabas de todas las referencias y es verdad que están tanto las culturales como las cinematográficas en particular y se unen a la parte más humana. Eso desde Acción mutante y sobre todo en El día de la bestia. Están esas reminiscencias de grandes películas que le encantan a Álex de la Iglesia. Por ejemplo, El quimérico inquilino y repulsión de Polanski. Freaks de Tod Browning con la muerte en los talones de Hitchcock. Guiños muy bonitos, ah. Por supuesto, La guerra de las galaxias, pero también a La isla del tesoro. # en el cofre del muerto # (Música) Pero no solo eso también está la realidad humana. Está el arribismo, está el rencor, está la soledad, el síndrome de Diógenes. La película ya funcionó en su día, pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en un clásico moderno. Desde su estreno en el Festival de San Sebastián, con muy buenas críticas. Éxito de público también, el premio a la mejor actriz para Carmen Maura en aquel festival de San Sebastián hasta meses después, con los Goya, 15 nominaciones a los Goya. Tres premios. de nuevo el de mejor actriz para Carmen Maura, el de mejor actor de reparto para Emilio Gutiérrez Caba. Entre otras cosas, esa maravillosa frase, Sporting de Gijón, Real Sociedad x y para efectos especiales. (Música) Estamos ante una película muy coral, pero es que claro, tiene unos actorazos que todos funcionan y la coreografía es perfecta. Carmen Maura, de protagonista, pero reparto inmenso con gente, de todas las generaciones, como María Asquerino, que había debutado 60 años antes en Porque te vi llorar cuando todavía era Maruja Asquerino, gente que estaba trabajando poco en ese paso del siglo XX al XXI como Manuel Tejada, Paca Gabaldón y luego Sancho Gracia, Terele Pávez, Marta Fernández Muro, Kiti Mánver. Es inmenso el reparto. Y luego todos los nuevos, Antonio de la Torre, Luis Tossar, Que salen un poquito. ¿Es tu preferida de Álex de la Iglesia? Prefiero el día de la bestia. yo prefiero esta. Gracias, Javier. Sí, al ver la película pensáis que aquel rodaje debió ser una lucha comunitaria Olvidaos. Tanto de la Iglesia como su protagonista, Carmen Maura hablan maravillas del ambiente en aquellos días de trabajo. La comunidad de intérpretes al revés, que en sus papeles, siempre estuvo bien avenida. Historia de nuestro cine - La Comunidad (presentación) Pero manejar a tantos actores a la vez no fue fácil, como nos comenta Álex: "Cuando tienes a tres actores en plano es fácil adaptarse a cada uno, pero cuando tienes a quince, como en La Comunidad, la cosa se complica. Tenía que ser todo coral. La explicación tenía que ser para todos. Porque... o estábamos todos de acuerdo o no avanzábamos. Y en eso, Terele o Emilio me ayudaron muchísimo". "Y luego -continúa- , a nivel técnico aprendí un montón. Aprendí a rodar secuencias corales, aprendí a moverme en un espacio, a conseguir que no fuera fuera teatro... Porque básicamente era una película muy teatral y yo no quería que fuera teatro, quería que que los personajes se movieran libres por un amplio espacio. Estéticamente también había muchos retos porque la casa eran cinco casas diferentes. Fue una película muy compleja, muy dura de rodar, pero muy gratificante". Fotograma de 'La Comunidad'

La niña que desaparece En cuanto a anécdotas del rodaje, Álex nos confiesa: "Te podría contar muchas y muy locas. Por ejemplo, si veis la película, hay un plano en el que aparecen todos los vecinos, incluyendo a una niña que tiene un cuchillo. Una niña que no vuelve a aparecer. Esa niña tenía un papelazo. Le hicimos pruebas, era maravillosa, era una super actriz... Pero cuando estábamos rodando, de repente dijo que no quería rodar más. Sus padres me miran aterrados. Yo digo: "Vamos, a jugar", lo típico que se dice. Pero la niña me contestó: "No me tomes el pelo que no me gusta esto del cine y me quiero ir". Así que, la niña se fue y no vuelve a aparecer en el resto del metraje. Solo está en ese plano porque no la pude borrar, ya que en aquella época no teníamos los efectos digitales de ahora, que no habría costado nada". "También recuerdo a Sancho Gracia, que es una de las personas más importantes de mi vida -añade-. Recuerdo estar rodando la escena de los tejados, pensando en la seguridad, en traer al doble, porque no quería que pisase siquiera el tejado. Y de repente oigo: "¡Alex, mira lo que hago!" Y allí estaba andando por la barandilla. Así que mandé a cuatro personas a que lo sacaran de allí. Eso nos ayudó a todos a quitar bastante miedo al rodaje pero, por otro lado, también a tener miedo a las aventuras de Sancho. Y en 800 balas me hacía lo mismo con los caballos". "Es muy fácil y muy terrible cosificar a los demás". Fotograma de 'La Comunidad' Respecto al humor negro de la película, Álex de la Iglesia comenta al Telediario: "El asunto está en tratar de una manera digamos, humorística, un problema grave que es la falta de comunicación entre la gente. Yo lo sigo viviendo y me imagino que todos los espectadores habrán tenido algún momento en el que no han sabido convivir con la gente que está más cerca tuyo. Es muy fácil y muy terrible cosificar a los demás. Eso es una cosa que estamos viviendo ahora constantemente". "Creo que la solución es estar muy cerca de la gente, tocarla, no perder el contacto, saber que son personas que están contigo. Que tienen manías pero a las que si entras en su piso, si los conoces, ya son diferentes. En la película, el personaje de Carmen es una extraña, es alguien que viene de fuera y que parece que les quiere quitar el dinero. Eso creo que nos suena a todos, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es estar en contacto con las personas y romper ese infierno que se establece hasta en un ascensor. Cuando subimos con alguien en un ascensor tenemos la sensación de que nos gustaría salir corriendo porque no conocemos a esa persona. A veces establecemos un diálogo absurdo sobre el tiempo... Y cuando suena nuestro piso decimos: "bufff, menos mal". Eso es lo que hay que evitar, los otros nunca deben ser el infierno". Álex de la Iglesia y Jose Fernández en un momento de la entrevista

"No veo mis películas" En cuanto a la relación que tiene con sus películas y series, Álex nos confiesa: "No las veo. Primero, porque no tengo tiempo, y segundo, porque no me gusta. Mis hijas tampoco las ven. Recuerdo que una de las mayores vio una y le me dijo: "Es muy estimulante". Yo me quería morir (ríe). "Me da muchísimo miedo verlas -continúa-, porque veo virtudes y digo: "con lo bien que me quedó esto ahora como me cuesta ahora". Y también veo los defectos y es peor. Mi manera de trabajar es vivir en el presente, estar rodando aportando todo lo que sabes de lo que has hecho antes. Pero en cuanto al pasado, no soy muy de tocarme" (ríe). Álex de la Iglesia y Carmen Maura durante el rodaje de 'La comunidad' "Lo que sí creo es que hay que ser honestos con tu trabajo -concluye-. Uno aprende más de una película mala que de una buena. Uno aprende más viendo una película que tenga problemas que una película que es perfecta. Si ves películas de Bresson o de Truffaut, solo ves talento". Y en cuanto al humor (tan presente en su obra), Álex nos comenta: "El humor es indescifrable. Hay muy pocos tratados sobre el humor bien escritos. Y la crítica dice: "es muy divertido", y ya está. ¿Pero por qué algo es divertido? Eso lo analiza muy poca gente y, generalmente, descubres por qué algo no es divertido cuando te equivocas. Creo que un gag necesita cierta distancia, que si te acercas mucho a los personajes y los dotas de unas emociones, empatizas con ellos y estás tan cerca que no puedes reírte tanto. Se necesita cierta distancia, un edificio entre medias, para para poder reírte". Fotograma de 'La Comunidad'