Ozzy Osbourne en diez himnos que forjaron el heavy metal

Con decenas de millones de discos vendidos, ya sea en solitario o al frente de Black Sabbath, la de Ozzy Osbourne es una de las carreras más exitosas de la historia de la música rock. El cantante, fallecido este martes a los 76 años de edad, grabó algunos discos imprescindibles del género heavy metal, del que es uno de los principales representantes.

Aunque es imposible resumir una carrera tan extensa en solo un puñado de temas, hemos elegido estos diez como los más destacados de su trayectoria como líder de Black Sabbath y de sus discos en solitario.

El tema más conocido de Black Sabbath y que da título a su segundo álbum, el que les sirvió como consagración. Aunque no hay lista de clásicos del heavy metal en la que no figure, lo cierto es que ""Paranoid se creó como un tema de relleno : en apenas media hora, Tony Iommi creó el riff de guitarra, el bajista 'Geezer' Butler compuso la letra y Ozzy Osbourne la cantó directamente para dar a luz una canción esencial para la banda, que la tuvo que interpretar en todos y cada uno de sus conciertos hasta el final.

Children of the grave (1971)

Armada sobre una especie de ritmo tribal, "Children of the grave" continúa la línea antibelicista de "War pigs" y muestra el temor a un apocalipsis nuclear. Es uno de los cortes más importantes del tercer disco de la banda, Master of reality, que terminó de consolidar el prestigio de Black Sabbath. A cambio, los integrantes comenzaron a transitar por el peligroso filo de la adicción a las drogas y al alcohol, que fueron una constante en la vida de Ozzy Osbourne.