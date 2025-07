Ozzy Osbourne, el 'devorador' de murciélagos que inventó el heavy metal al frente de Black Sabbath

Hay muchas leyendas en torno al rock y al heavy metal, la gran mayoría, de dudosa credibilidad. Pero por encima de todas está el episodio de Ozzy Osbourne y el murciélago. Fue a principios de los años ochenta, cuando, durante una actuación, el vocalista —fallecido este martes a los 76 años— arrancó de un mordisco la cabeza de un murciélago que le habían arrojado al escenario creyendo que era de goma. Pero era real y tuvo que ser tratado contra la rabia.

Leyenda urbana o realidad, lo cierto es que Ozzy Osbourne nunca desmintió el episodio y lo integró dentro de su particular mitología, en la que se mezclaban a partes iguales la estética de terror y el rock más duro, logrando convertirse en un icono del heavy metal para distintas generaciones y ganándose el sobrenombre de 'Príncipe de las Tinieblas'.

En ese camino no faltaron los excesos con las drogas y el alcohol, pero de la mano de su mujer, Sharon Osbourne, supo reconducir su carrera hasta alcanzar el reconocimiento global, incluyendo el de estrella de televisión a principios de siglo con el reality show The Osbournes. Hace solo unos días, destacadas figuras del heavy metal le tributaron un sentido homenaje en su Birmingham natal, en la que fue su última actuación, un colofón perfecto para una de las carreras más exitosas de la historia del rock'n'roll, con millones de discos vendidos.

"Cuando era joven, si me hubieras puesto contra la pared con los demás chicos de mi calle y preguntado cuál de nosotros llegaría a los 60 años, con cinco hijos, cuatro nietos y casas en Buckinghamshire y California, no habría apostado por mí, ni de puta casualidad ", aseguraba el vocalista en su autobiografía, Yo soy Ozzy, publicada en 2010.

Black Sabbath siguió grabando discos de gran nivel en la primera mitad de los setenta, como Master of reality (1971), Vol. 4 (1972), Sabbath bloody sabbath (1973) y Sabotage (1974). Pero a partir de Technical Ecstasy (1976) el nivel bajó de manera alarmante y aparecieron las disputas internas , lo que se solventó con la salida de Ozzy de la banda. Aunque el vocalista regresó para grabar Never say die (1978), la ruptura se produjo de forma definitiva pocos meses después.

La despedida perfecta

Más allá de los escenarios, la figura de Ozzy Osbourne gozó de una nueva popularidad a partir del año 2002 con el show The Osbournes, que la MTV emitió durante varias temporadas. En el programa, las cámaras mostraban al envejecido mito del heavy metal deambulando en chándal por su casa, diciendo tacos y expresando perplejidad ante las ocurrencias de su familia: su mujer y sus hijos, Kelly y Jack.

En 2019 comenzó a sufrir problemas de salud, con una neumonía que le llevó a la UCI y le obligó a cancelar su gira de ese año, una situación que se complicó a causa de un accidente doméstico. Poco después, el músico reveló que había sido diagnosticado de Parkinson.

Su deterioro de salud complicó la vuelta a los escenarios, que finalmente se anunció para el 5 de julio pasado, en un gran show de despedida en el que Ozzy Osbourne volvió a actuar con sus compañeros de Black Sabbath. Fue en un multitudinario concierto en el estadio Villa Park de Birmingham, denominado Back to the begginings, en el que participaron bandas como Guns N’Roses, Metallica, Pantera o Anthax y músicos como Steven Tyler (Aerosmith), Ron Wood (Rolling Stones), Tom Morello (Rage Against The Machine), Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) o Sammy Hagar (Van Halen).

Ozzy Osborune en su última actuación en Birmingham REUTERS/Sachin Ravikumar

Vestido completamente de negro y sin poder moverse por los temblores, Ozzy Osbourne cantó sus grandes éxitos sentado en un trono decorado con murciélagos y calaveras. "Os quiero", gritó como despedida a los fans al final del concierto.

El adiós perfecto para un personaje cuyo nombre siempre estará ligado, por derecho propio, al del heavy metal, un género al que dio a luz y que, con su estética y sus propuestas, fue redefiniendo a lo largo de más de cinco décadas.