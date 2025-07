La diputada del PP Noelia Núñez dimite de todos sus cargos por falsear su currículum

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital y diputada del PP Noelia Núñez ha anunciado su dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras reconocer que no tiene el Grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas de la UNED que figura en su perfil del Congreso. "Asumo toda la responsabilidad de mis actos", ha manifestado en un comunicado publicado en la red social X.

Núñez ha pedido disculpas a quienes "se sienten decepcionados", aunque ha considerado que "pedir perdón no es suficiente". Por ello, ha renunciado a todos sus cargos. "Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles", ha expuesto.

La exdiputada también ha agradecido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "por su confianza" como miembro de la formación. "Contarán con mi admiración y lealtad allá donde esté", ha transmitido.

Los socialistas habían exigido su dimisión por haber "mentido de forma reiterada" sobre su formación académica. Su portavoz parlamentario, Patxi López , entrevistado en La Hora de La 1, ha asegurado que " no es solo una equivocación ", como afirma la diputada, porque "no solo lo ha puesto aquí en su currículum en los papeles del Congreso es que lo ha dicho permanentemente en las entrevistas que le hacían".

Feijóo señala que la decisión de Núñez "le honra" y carga contra los socialistas

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Feijóo ha afirmado que la decisión de Núñez de abandonar su escaño "le honra" y ha cargado contra las críticas del PSOE contra la exdiputada.

"Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas. Que el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa que los demás debamos modificar el nuestro", ha señalado Feijóo.

"[La dimisión de Noelia Núñez] es una decisión que le honra. Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", ha zanjado el líder popular.