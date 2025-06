El PP plantea elevar las penas por malversación y fija la Constitución como límite para pactar con Vox

El Partido Popular ha planteado en la ponencia política que debatirá y votará en su XXI Congreso Extraordinario endurecer las penas por malversación y ha fijado la Constitución y las leyes como su línea roja de cara a futuros acuerdos con otras formaciones políticas. El evento se celebrará en Madrid entre los días 4 y 6 de julio.

Así, según subraya el documento al que ha tenido acceso RTVE.es, los 'populares' hablarán "de todo lo que la Constitución y las leyes permiten, con todos los que estén dispuestos a cumplirlas, a través de las reglas y de los procedimientos previstos en las normas".

En este sentido, al ser preguntado su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista radiofónica sobre posibles pactos en clave nacional con Vox, ha respondido que el partido que encabeza es "previsible" y no acuerda "nada" que vaya contra la Carta Magna ni contra el ordenamiento jurídico de España. "Estos son nuestros límites, dentro la Constitución", ha sentenciado el presidente de los 'populares'.

Por ello, sobre posibles pactos con la formación que lidera Santiago Abascal, el presidente del PP ha admitido que la obligación de quien no tiene una mayoría absoluta es " dialogar con otros partidos " para sacar adelante la gobernabilidad de España.

Endurecer el delito de malversación y restringir los indultos

En lo que respecta a la malversación, los 'populares' establecen en su ponencia política que "la corrupción es un delito y una fractura moral que crece y se expande allá donde el atajo se tolera y donde se premia al que obedece y consiente sin preguntar".

"España no puede conformarse con excusas ni admitir que quien ostenta el poder no asuma su responsabilidad. Porque el poder sin responsabilidad es abuso y donde hay abuso, no hay igualdad ante la ley: unos mandan sin control y otros obedecen sin remedio", prosigue.

Según la formación, cada euro del presupuesto público merece el máximo respeto y control de su destino y, su mal uso, "el máximo reproche penal". Por ello, se comprometen a volver a "endurecer las penas, repensar los requisitos de acceso de los cargos y directivos públicos para que no sea una agencia de colocación por mera afinidad, y aumentar la exigencia en el cumplimiento de objetivos para garantizar la excelencia y la transparencia en el servicio público".

Además, el PP defiende en esta ponencia que el indulto "no volverá a ser un privilegio político" y promete reformar su regulación para "asegurar que no pueda concederse de forma arbitraria" y prohibirán expresamente su aplicación en delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores.

Así se recoge en el documento que han presentado este mismo martes en Sevilla sus ponentes, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la eurodiputada Alma Ezcurra, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ahora se abrirá un plazo de una semana para que los militantes puedan presentar enmiendas al texto.