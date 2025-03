La rotura de una balsa de agua en Jarandilla de la Vera arrastra vehículos y obliga a cortar una carretera

Durante la madrugada, varios vecinos de Jarandilla de la Vera, en Cáceres, se han visto sorprendidos por la rotura de una balsa de agua. A las 05.15 horas, la ruptura del charco de la Maricana provocó la entrada de unos 310 metros cúbicos de agua en la localidad, desatando una riada que arrastró vehículos y obligó a cortar la carretera EX-119 en el kilómetro 31. Afortunadamente, la Guardia Civil de Cáceres ha confirmado que no se han registrado víctimas.

Dos personas han tenido que ser evacuadas de su domicilio tras quedar aisladas por el agua, aunque se encuentran en buen estado de salud. Los bomberos del SEPEI de Jarandilla, junto a una dotación del parque de Navalmoral y el jefe de parque, están trabajando en la zona para gestionar la emergencia.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha destacado la rápida actuación de las administraciones tras la rotura parcial de la balsa, cuyas causas aún se investigan. Según Bautista, el 112 recibió la primera alerta a las 5.10 horas y la estructura cedió de forma gradual, lo que permitió un desagüe controlado en unas cuatro horas. "Se han dado daños materiales, pero gracias a Dios no ha habido daños personales y es lo que tenemos que resaltar como aspecto positivo", ha señalado.

El consejero ha explicado que los técnicos están evaluando la causa del incidente, aunque "ahora es muy precipitado decir la causa". Algunos apuntan al estado de la estructura y otros a la cantidad de agua acumulada. La presa, construida en 1994 y revisada en 2012, también fue inspeccionada en 2022 por la Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable de su seguridad y mantenimiento, aunque su uso corresponde a la Comunidad de Regantes.

Carreteras cortadas y ríos desbordados por las fuertes lluvias en Andalucía

La borrasca Laurence está dejando fuertes lluvias y temporales de nieve en varios puntos del país, especialmente en el suroeste. Málaga y Canarias están en aviso naranja por lluvias y fuerte oleaje, mientras que otras cinco comunidades están en aviso amarillo.

Andalucía vive este lunes una jornada de fuertes lluvias, especialmente en la parte occidental, lo que ha ocasionado cortes en carreteras, la suspensión del tráfico ferroviario entre Huelva y Sevilla y el desbordamiento de algunos ríos en la provincia de Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos amarillos de riesgo en varias provincias, incluyendo Córdoba, Cádiz, Jaén, Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga. Sin embargo, en Málaga el aviso es naranja debido a las precipitaciones intensas previstas.

Las lluvias también traen tormentas en Cádiz, Huelva y Sevilla, y en las costas de Cádiz y Huelva se espera mala mar, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha activado el Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en fase de emergencia a las 9.18 horas, debido a los daños ocasionados y para implementar medidas de protección. El 112 suma ya 168 incidencias este lunes a consecuencia de las abundantes lluvias. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado que entre las incidencias que se han gestionado esta jornada hay algunas importantes en materia de comunicaciones, pero también otras de rescate de personas atrapadas en balsas.

Las precipitaciones han provocado múltiples problemas en la red viaria, con cortes de carreteras y balsas de agua, así como inundaciones en viviendas. En Sevilla, 13 carreteras han quedado cortadas y tres ríos se han desbordado. En Córdoba, se han cerrado tres carreteras y cinco embalses están aliviando agua al superar su capacidad. En Huelva, los bomberos del Consorcio Provincial han evacuado a varias personas y animales en Gibraleón por la crecida del río.

También en Huelva, los Ayuntamientos de Bonares y Niebla han alertado sobre la crecida del río Tinto debido a las lluvias de los últimos días, que han provocado que se desborde en algún punto. Por ello, han pedido "máxima precaución a quienes transiten por zonas cercanas al río, especialmente en caminos y puentes", toda vez que han pedido que "eviten acercarse a orillas inestables y respeten las medidas de seguridad".

El Ayuntamiento de Huelva ha activado el Plan de Emergencia Municipal ante los avisos meteorológicos vigentes. Además, ha anunciado que los parques públicos e instalaciones deportivas al aire libre permanecerán cerrados.

En Arahal, Sevilla, un grupo de vecinos ha rescatado a un hombre de 73 años que había quedado atrapado con su coche en un arroyo por su crecida repentina, sin que le fuese posible salir del vehículo, que comenzaba a ser arrastrado por la corriente. La Policía Local había dado aviso a los bomberos, pero antes de que llegaran fueron vecinos de la zona los que, con la ayuda de un tractor con un brazo extensible, consiguieron llegar a la altura del coche, para lograr sacarlo del camino antes de que lo arrastrase la corriente.

Además, en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, agentes de Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil han rescatado a 40 personas que estaban realizando una grabación en un cortijo en las inmediaciones del cauce del río Guadiamar y que se han visto atrapadas por la crecida del río.

En Málaga, la ribera del río Campanillas ha sido desalojada de forma preventiva ante la previsión de lluvias y el aumento del caudal por el desembalse del pantano de Casasola. La Junta de Andalucía ha informado a 368 viviendas de la zona del desalojo preventivo ante el riesgo de inundaciones y ha establecido como punto de filiación y refugio el polideportivo de Ciudad Jardín. Las previsiones de lluvias y el aumento del caudal de desembalse del pantano de Casasola han motivado la decisión para prevenir riesgos. Se mantiene el aviso naranja por la previsión de lluvias intensas a partir de las 22.00 horas.

Además, la saturación en el puerto de Algeciras afecta a los camiones debido a las cancelaciones de enlaces marítimos. Por su parte, la conexión ferroviaria entre Sevilla y Málaga se encuentra interrumpida por acumulación de agua en la infraestructura en el tramo comprendido entre El Sorbito y Arahal, según ha informado Adif en sus redes sociales. Los viajeros afectados serán transportados por carretera desde Dos Hermanas a Arahal.

Varias calles de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, se han visto afectadas por inundaciones debido a las fuertes lluvias, que coincidieron con la pleamar. Las calles estuvieron inundadas durante un tiempo a primera hora, pero la situación se ha estabilizado cuando la marea comenzó a descender, permitiendo que las aguas se fueran retirando poco a poco.

Fuentes municipales han informado que algunos puntos del centro de la ciudad suelen inundarse durante lluvias intensas como las de esta mañana. La costa noroeste de Cádiz, que incluye localidades como Rota, Chipiona y Sanlúcar, han registrado acumulaciones significativas de lluvia. La estación meteorológica de Chipiona reportó 34 litros de lluvia, mientras que la Base de Rota alcanzó 9 litros hasta las 09.00 horas.

Los cinco desalojados este pasado viernes, entre ellos una menor, tras hundirse su casa cueva a causa de las intensas lluvias en Purullena, en Granada, no podrán regresar por el momento. La vivienda ha sufrido graves daños que aún no han podido ser revisados por los técnicos porque continúa lloviendo y no han podido acceder a la zona.