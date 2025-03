Los guiños estilísticos de la reina Letizia en apoyo a las zonas afectadas por la dana

El apoyo de la reina Letizia a los damnificados por la dana ha sido un compromiso que también ha mostrado en sus estilismos. Ha incluido prendas y accesorios de empresas de las zonas afectadas, como Picanya, Benetússer, Algemesí, Catarroja y Alfafar.

Desde aquel 29 de octubre, Letizia ha hecho guiños estilísticos con el fin de apoyar y dar visibilidad a todas las zonas afectadas. Una de las piezas más simbólicas ha sido el vestido tipo abrigo con largo midi y doble abotonadura dorada de la firma Marta en Brazil, procedente de la tienda Aloha, de Benetússer, y que la reina rescató del barro de la dana. "¡Qué ilusión! La reina llevó uno de nuestros vestidos (...) y no nos puede hacer más felices", indicó la propietaria de la tienda, Francis Mandingorra, en su cuenta de Instagram.

"Después de todo lo que hemos vivido con la dana, tener la posibilidad de que la reina lleve nuestro vestido es de las cosas más bonitas que nos ha pasado", añade Mandingorra, quien agradece a Letizia Ortiz y a su estilista Eva Fernández el gesto. "Gracias su majestad por apoyar a los comercios locales que hemos sufrido tanto y aun después de cuatro meses seguimos luchando para recuperarnos", subraya.

La reina ha lucido el vestido en varias ocasiones

La reina asistiendo al homenaje a las víctimas del terrorismo en el Auditorio Nacional de Música. PAOLO BLOCCO

Esta pieza la estrenó Ortiz en el funeral en homenaje a las víctimas de la dana, pero se adaptó al protocolo del luto, sustituyendo los botones dorados por unos negros. La reina volvió a lucir este vestido abrigo durante el XXIII concierto 'in memoriam' por las víctimas del terrorismo, pero en esta ocasión con los botones originales.

Volvió a mostrar su lado más solidario y comprometido con la moda valenciana cuando se decantó con un vestido de punto para la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023, en Sevilla.

"Cuando la reina compró este vestido en mi tienda, no sabía que me ayudaría tanto. Su gesto me ha dado esperanza. Eternamente agradecida", señala Carmen Galán, de la plataforma multimarca MiaModa, de Algemesí, cuya tienda quedó inundada con las lluvias torrenciales.