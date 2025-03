Diez tebeos fabulosos para celebrar el Día del Cómic

Este17 de marzo España vivirá su tercer Día del Cómic, su gran fiesta del cómic y del tebeo, con un montón de actividades para toda la familia. Y nosotros queremos unirnos a esta fiesta proponiéndoos grandes títulos publicados en las últimas semanas y que se pueden disfrutar en familia. Pero, como siempre, aparte de las listas que leeréis en muchos medios, os recomendamos que pidáis consejo a vuestros libreros, que son los que mejor podrán recomendaros los tebeos que se adapten a vuestros gustos o necesidades. Sería bonito que este día instaurásemos la tradición de, como pasa en el Día del Libro, regalar cómics a las personas que apreciamos. Por cierto, nos centramos bastante en obras internacionales porque ya dedicaremos otro repaso a cómics españoles.

Un maravilloso libro objeto que no os cansaréis de leer y releer una y otra vez gracias a las imaginativas historias de Lewis Trondheim (uno de los grandes del cómic europeo gracias a títulos como La Mazmorra o Lapinot) y a los espectaculares dibujos del duo formado por el ilustrador Sergio García (El cielo en la cabeza, New Yorker) y la colorista Lola Moral . Y es que cada libro tiene una estructura, un diseño gráfico, unos acabados y unos colores totalmente diferentes. Desde uno que está ilustrado en dibujos a página completa a otros que son cómics más tradicionales. En fin, un auténtico tesoro que guardaréis toda la vida y que es perfecto para regalar a cualquiera (niños o mayores), porque se quedarán fascinados. por cierto, que si juntáis las portadas de cada cómic os saldrá la ilustración de la portada de la caja. La traducción es de Xisca Mas

Un cómic que, como todos los de esta colección , trata temas universales: cómo encajar y encontrar nuestro lugar, la amistad, la vergüenza, los miedos, la inseguridad... o las menstruaciones dolorosas , un tema que no es habitual verlo en la cultura popular y mucho menos en los cómics juveniles y que puede servir para acompañar a jóvenes lectoras que pasen por eso. Y. por supuesto, también nos habla de cómo afrontar una nueva vida y los cambios que conlleva, porque esta es, ante todo una historia del paso de la niñez a la adolescencia. Destacar el sentido del humor que recorre toda la obra y la expresividad que Cassandra transmite a sus personajes, de los que es casi imposible no enamorarse. Recomendado a partir de 10 años. La traducción es de Iris Mogollón González.

En 1994 el guionista Kurt Busiek y el dibujante Alex Ross revolucionaron el mundo del cómic con Marvels, una miniserie que narraba los primeros años de los superhéroes de Marvel de una forma muy realista y a través de los ojos de un periodista . Y solo un año después, en 1995, la pareja se unió al dibujante Bret Anderson para llevar esa idea a la excelencia en uno de los mejores cómics de superhéroes de la historia , ganador de numerosos Premios Eisner: Astro City , que ahora, coincidiendo con el 30 aniversario de la serie, Planeta Cómic recoge en seis maravillosos integrales , lo que facilita mucho su lectura. Un cómic que no tiene un solo protagonista, ya que la propia ciudad es el centro de las historias. Esta serie también se adelantó a Planetary, de Warren Ellis, y otras similares, en ofrecernos sorprendentes versiones de superhéroes clásicos. Así, en sus páginas encontramos originales versiones de Batman, Superman, Wonder Woman, los Cuatro Fantásticos o incluso el Joker.

'Flight'

La editorial Gallo Nero sigue rescatando la obra de algunos de los mejores mangakas clásicos y ahora publica Flight, de Kuniko Tsurita (1947-1985), considerada la madrina del cómic experimental japonés y la primera autora que publicó en las páginas de la prestigiosa revista Garo. Una antología de veintinueve historias de todos los géneros y estilos, desde la ciencia ficción al underground, pasando por historias surrealistas, sobre movimientos de protesta estudiantil, cuentos íntimos sobre prostitutas, o que tienen a la música como protagonista. destacar que, cuarenta años después de su muerte su obra sigue siendo muy moderna y actual por dos razones, porque fue una artista avanzada a su tiempo y porque su obra nos habla de la condición humana, de nuestras miserias y virtudes. Por eso no debería sorprendernos que las dos primeras historietas incluidas en este tomo hablen de humanos enfrentados al desastre nuclear y destaquen la lucha de clases.

Otra de las cosas más interesantes de este tomo (incluido en su lista de los mejores cómics de 2024 por la ACDCómic) es poder ver la evolución de Kuniko como autora, no solo en los guiones, cada vez más poéticos y profundos, sino también en el dibujo, ya que empieza muy influenciada por Osamu Tezuka y acaba desarrollando su propio estilo, más adulto, experimental y cercano al underground. De hecho, cuando empezó a evolucionar vio como las revistas no querían publicar su trabajo, pero eso no le impidió seguir buscando nuevos caminos estéticos y literarios. Al final se convirtió en una auténtica visionaria que ha influido en varias generaciones de mangakas. Destacar también el epílogo de Shô Onoda que destaca la importancia de Tsurita dentro de la historia del manga y cómo se enfrentó a un mundo machista que nunca la valoró como merecía. Kuniko Tsurita aseguraba que, en su vida "solo tenía el manga", y lo cierto es que dejó una huella imborrable. Solo podemos soñar con lo que habría logrado si no hubiera fallecido con apenas 37 años. Destacar la traducción de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés.