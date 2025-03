Trump contrataca tras la respuesta de la UE a sus aranceles: "Lo que nos cobren, se lo vamos a cobrar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la Unión Europea ha sido "muy dura" con Estados Unidos y, tras la reacción de los Veintisiete a la política arancelaria impuesta por su administración, ha asegurado que "responderá". "Lo que nos cobren, se lo vamos a cobrar", ha dicho Trump este miércoles, el mismo día en que han entrado en vigor los aranceles del 25% al aluminio y al acero importado a EE.UU., unas tasas que Bruselas ha calificado de "injustificadas" y por lo que ha respondido con gravámenes compensatorios de hasta 26.000 millones de euros.

"Si nos cobran 25% o 20%, 10% o 2% o 200%, eso será lo que les cobraremos. Y no sé por qué se quejan, no hay nada más justo que eso", ha dicho el mandatario en referencia a su anuncio de imponer aranceles recíprocos a todos sus socios comerciales a partir del 2 de abril.

Lo ha dicho delante del primer ministro de Irlanda —país miembro de la UE—, Micheál Martin, con quien se ha reunido después en el Despacho Oval. Trump no ha dudado en afirmar que Dublín también se ha aprovechado de Estados Unidos. "Le quitaron nuestras compañías farmacéuticas a presidentes que no sabían lo que hacían. [...] Es una lástima que haya sucedido", ha afirmado.

"La UE ha sido muy dura y ahora nos toca a nosotros, nos tiene que tocar a nosotros", ha sostenido Trump, que ha asegurado que "por supuesto" responderá al anuncio de Bruselas. "No se nos ha tratado de manera justa", ha añadido el mandatario, que ha recordado la demanda impuesta por Bruselas a Apple. "Demandan a nuestras empresas y ganan enormes cantidades de dinero [...] Ganaron 17.000 millones de dólares", ha dicho.

Asimismo, Trump ha avanzado que en algunos casos se irá más allá de la reciprocidad porque, dice, "se ha abusado" de EE.UU. "durante mucho tiempo y ya no van a hacerlo más".

Bruselas responde a Trump con gravámenes de hasta 26.000 millones

La UE ha criticado las tasas establecidas por Washington y ha respondido con gravámenes compensatorios a los productos de EE.UU. por valor de hasta 26.000 millones de euros. "La Comisión lamenta la decisión de EE. UU. de imponer tales aranceles, por considerarlos injustificados, perturbadores del comercio transatlántico y perjudiciales para las empresas y los consumidores", afirma un comunicado emitido este miércoles.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la respuesta a las medidas de Trump ha sido "calibrada cuidadosamente" y ha afirmado que las contramedidas europeas se introducirán en dos etapas: empezarán el 1 de abril y entrarán plenamente en vigor el 13 de ese mes. Mientras tanto, ha añadido, los Veintisiete están "abiertos a la negociación".

La medida aprobada por el Gobierno de Trump, sin embargo, no solo afecta a productos europeos, sino a todo el aluminio y acero que llega a Estados Unidos, sobre todo desde Canadá y México.

El presidente estadounidense ha dejado caer desde la Casa Blanca que no confía en el recorrido de la respuesta de Europa. "No creo que sea muy duro. Pasará como con Ontario, al principio dirán que no, pero en una hora retirarán su pequeña amenaza", ha sostenido.

Trump también se ha pronunciado sobre la guerra comercial abierta con Canadá. "Con la electricidad no se juega", ha dicho Trump, que ha recordado que Ontario acabó "con el sobrecoste" a las exportaciones de electricidad a Estados Unidos que había anunciado su primer ministro, Doug Ford. Tras esa marcha atrás, Washington también retiró su amenaza de elevar al 50% los aranceles contra las importaciones de todos los productos de acero y aluminio canadienses.