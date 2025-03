Karla Sofía Gascón gana en la Unión: "A algunos les habría gustado verme quemándome como en la Inquisición"

Los premios de la Unión de Actores y Actrices han tenido múltiples protagonistas en esta 33ª edición: Karla Sofía Gascón ha podido expresar sus sentimientos sobre la situación que ha estado viviendo durante las últimas semanas debido a las críticas recibidas por sus polémicos tuits.

Por otro lado, los actores Eduard Fernández y Carolina Yuste han demostrado dominar en esta temporada de premios al ganar en sus respectivas categorías a mejor actor y actriz protagonistas.

Finalmente, Aitana Sánchez Gijón, tras ganar el Goya de Honor hace un poco más de un mes, se ha hecho con el galardón a mejor actriz protagonista por su obra teatral: La madre.

"Soy una actriz, con mis defectos, a veces un poco imbécil"

La actriz Karla Sofía Gascón ha ganado el premio a mejor actriz protagonista en los premios de la 33ª edición de Unión de Actores y Actrices. Gascón ha subido al escenario y ha dicho unas palabras de agradecimiento.

"Muchas gracias, compañeros y compañeros. Decía Jamie Lee Curtis que a su hija trans la odiaban simplemente por existir y que cualquier excusa es buena para atacarnos. Hace 5 años estaba dando funciones de microteatro para una persona. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les habría gustado verme en un árbol quemándome como en la inquisición", ha confesado.

"Me llamo Karla Sofía Gascón. No soy un robot, soy una actriz, con mis defectos. A veces un poco imbécil, pero quiero dejarle a mi hija un mundo mejor", ha señalado entre lágrimas.

La actriz Karla Sofía Gascón acude a la 33ª edición de los premios de la Unión de Actores y Actrices José Oliva / Europa Press

"La Guerra de las galaxias es mi película favorita. Siempre he luchado contra ese lado oscuro de mí misma que he logrado vencer". La actriz ya se disculpó anteriormente por los tuits polémicos que tambalearon la imagen de la artista. No obstante, múltiples actores la apoyaron y rechazaron la cultura de la cancelación a la que Gascón estaba sometida.

"Un buen actor o actriz creo que no se hace en las escuelas, sino que se hace viviendo. El arte viene de la imperfección del ser humano, de nuestros sentimientos y emociones", ha señalado.

Además, ha indicado que "una buena actuación no viene de nosotros queriendo ser mejor, sino que el actor que tenemos en frente haga el mejor papel de su vida y lo hemos conseguido en Emilia Pérez". Su compañera de reparto, Zoe Saldaña, ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por Emilia Pérez el domingo pasado.

"Quiero dedicarle el premio a todos vosotros, os he visto dejaros la piel en teatros y yendo a castings. Yo quería ser un ejemplo de superación, siento no haberlo podido ser. Voy a seguir dando lo mejor de mí. Que la fuerza nos acompañe en todos estos momentos tan oscuros que nos quedan por vivir. Más amor y no más odio", ha concluido.