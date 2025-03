Ángel Víctor Torres afirma en el Senado que no tuvo relación con De Aldama y que nunca le contestó a su WhatsApp

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que no tuvo ningún tipo de relación personal con el empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama. Además, ha afirmado que nunca le contestó al mensaje de WhatsApp que le envió para entablar un contacto en 2020.

Torres lo ha manifestado este jueves durante su tercera comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, después de que en sus comparecencias anteriores, celebradas en noviembre y en enero, ya dijera que no tuvo relación con De Aldama.

El WhatsApp con De Aldama

En una de sus primeras respuestas, a Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox, Torres ha mostrado una fotocopia del mensaje que le envió De Aldama por WhatsApp hace cinco años, después de que haya sido filtrado por la prensa al figurar en un informe de la UCO de la Guardia Civil.

El ministro de Política Territorial ha destacado que se puede comprobar que el mensaje provenía de una persona a la que no tenía agregada en su móvil y que se presenta a sí mismo en el texto recibido. Según ha explicado, esto probaría que no tenían un trato personal previo, salvo que se quiera "ver el mundo al revés".

A este respecto, Torres ha asegurado que jamás contestó a esa interpelación y que es falso que así figure en el informe de la UCO, y ha acusado al senador de Vox de faltar a la verdad.

En su turno, el senador del PP Fernando Martínez Maíllo también ha utilizado el mensaje para interrogar al ministro. Le ha acusado de haber ocultado al Senado las dos veces anteriores que acudió a la comisión que tuvo relación con De Aldama. Ha considerado que ese WhatsApp que le había enviado ya es suficiente como para afirmar la existencia de una relación.

"¿No tuvo ni la curiosidad de buscar el mensaje antes?", le ha preguntado Maíllo a Torres, al señalar el ministro que lo halló uno de sus asesores recientemente.

Torres se ha defendido y ha contestado que no le consta haber leído ese mensaje el 16 de julio de 2020, aunque en la aplicación de WhatsApp se marcara como que sí. También ha indicado que espera oír disculpas de los senadores del PP por haber venido ejerciendo como "altavoz" de los "embustes" de De Aldama.

Ante estas declaraciones, Maíllo le ha espetado al ministro que vuelve a "regatear la verdad", como en las comparecencias anteriores, al responder que no le consta o no que no recuerda en vez de negar con más claridad.

"Se está ganando volver por cuarta vez", ha añadido Maíllo, que ha asegurado que hay una posible relación de ese mensaje con el rescate de la aerolínea Air Europa, debido a la coincidencia de varias fechas, algo que ha negado el ministro gestualmente.