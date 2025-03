Bernabé dice que el Gobierno valenciano tenía la información de las llamadas al 112 el día de la dana y no avisó al Cecopi

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que las personas que asistieron al Cecopi del 29 de octubre, cuando se produjo la dana que dejó 227 fallecidos y cuantiosos daños materiales, tenían la información de las 19.800 llamadas al 112 que se produjeron ese día en una pantalla situada "enfrente" de donde estaba reunido el Cecopi —Centro de Coordinación Operativa Integrada—, ya que los técnicos del teléfono de emergencias están ubicados en el mismo edificio y "no avisaron a nadie ni hicieron nada".

"La tenían enfrente, estaban arriba reunidos, la tenían aquí, ¿qué necesitaban, que entrara alguien y les zarandeara?", ha reprochado Bernabé —quien participó de forma telemática en ese encuentro del Cecopi— en declaraciones a la prensa realizadas al salir de la reunión de coordinación de este miércoles por el temporal de lluvias en la Comunidad Valenciana.

La delegada ha señalado que "justo enfrente" de donde estaba reunido el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ese día estaba el número de llamadas con los puntos desde donde se realizaban, por lo que "tenían la información", y ha lamentado que los responsables de la Generalitat llevan "cuatro meses diciendo que no tenían información".

La delegada ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , que ponga "orden" y "nos quite este dolor que tenemos, y cada día más elevado, y libere a esta provincia y a los valencianos del dolor que supone tener a Mazón de president de la Generalitat", ha afirmado.

"Cuatro meses diciendo que no tenían información y ayer dicen que sí, que tenían la información y que por eso actuaron. ¿A qué hora? a las 20.11. Ya está bien de cambiar de versiones y de reescribir la historia", ha indicado en referencia a las afirmaciones de la Generalitat de que las llamadas recibidas por el teléfono de Emergencias 112 el pasado 29 de octubre activaron la respuesta ante las inundaciones que dejaba ya la dana porque la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no informó en tiempo real.

Bernabé ha apuntado que la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero , no estaba en la reunión del día de la dana sino que estaba "haciéndose fotos y dando premios a las ocho de la tarde", por lo que no cree que ella pueda dar explicaciones de lo que ocurrió en la reunión ni tampoco "lecciones de moralidad".

De cinco a seis de la tarde estuvieron conectados en el Cecopi y "no dijeron nada de más de 2.400 llamadas", ha dicho en alusión a su participación telemática en esa reunión, para añadir que nadie le dio información sobre el contenido de esas llamadas durante la primera hora de conexión y fue ella la que advirtió de lo que estaba pasando en Paiporta cuando se reconectó la reunión.

Bernabé ha asegurado que tenían avisos cada cinco minutos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y del SAIH (Sistema automático de información hidrológica), los correos de la CHJ, las llamadas, los correos y las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y también las llamadas al 112. "¿Y qué hicieron? nada, y no nos dijeron nada ", ha manifestado.

Diana Morant: "Tenían una información que solo han revelado a una jueza"

Sobre este mismo asunto, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha considerado ese volumen de llamadas como "la gran mentira del Consell de (Carlos) Mazón".

"Se recibieron más de 19.000 llamadas de auxilio (en la jornada del 29 de octubre). Mazón ha estado repitiendo una y otra vez que no tenía suficiente información y ha dado a entender que otros la teníamos. Es al revés, ellos tenían una información que solo han revelado a una jueza y por obligación. Eso destapa la gran mentira de Mazón y del Consell. Sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada por impedir las muertes", ha añadido.

La líder de los socialistas valencianos, que ha estado en un acto en la sede de UGT-PV con motivo de la concesión de la mención de honor María Cambrils al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el 8M, ha insistido: "Hoy he visto a Mazón en un Cecopi, a la tarea. El 29 de octubre no estuvo en la tarea, estaba comiendo, y el resto del Consell entregando premios. No estaban donde tenían que estar".