Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia: "Ojalá salgan las grabaciones del Cecopi"

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha visitado este jueves La noche en 24 horas, donde ha hablado sobre la polémica en torno a la hora llegada del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). "A nosotros se nos ha dicho, y ha sido el propio presidente de la comunidad el que lo ha dicho, que el Cecopi se graba. Ojalá salieran esas grabaciones", ha comentado al respecto Bernabé.

Según Bernabé, presente telemáticamente durante la reunión del Cecopi del día 29 de octubre de 2024, jornada en la que la dana que dejó 224 muertos y tres desaparecidos, ha solicitado en dos ocasiones por escrito la difusión de las grabaciones. "Me han contestado que el Cecopi no es un órgano colegiado y que, por lo tanto, no requiere de grabación", lamenta al reiterar, sin embargo, que ha "escuchado" por parte de los responsables del centro y de Mazón la confirmación de la existencia de dichas grabaciones.

"Éramos decenas de personas en el Cecopi y esto no lo van a poder tapar con manipulaciones ni con cambios de versiones. Somos muchas las personas que iremos a declarar en su momento y las versiones se unificarán", ha asegurado.

Bernabé ha relatado en TVE que la reunión del Cecopi comenzó a las 17.00 horas, pero que esta se interrumpió alrededor de una hora después -"nos dijeron que iban a tomar una decisión"- y que volvió a retomarse sobre las 19.00 de la tarde con recesos. Pasaría una hora más hasta que finalmente se mandó el aviso a la población: "A las siete nos dieron que iban a enviar la alerta pero tardaron una hora y 11 minutos más".