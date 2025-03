Mazón rechaza dimitir por la dana y apunta que quienes deben hacerlo "son los que no avisaron del barranco del Poyo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha rechazado este jueves dimitir por sus cambios de versión sobre lo que hizo la tarde de la la dana que arrasó Valencia y dejó 224 muertos y tres desaparecidos y sobre cuándo llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Además, ha apuntado que quien debería hacerlo son "los que no avisaron de la crecida mortal del barranco del Poyo o a los que están mintiendo sobre mi paradero".

En declaraciones a los periodistas a su llegada a un acto sobre educación en el Palau de Les Arts, Mazón ha defendido que él no ha mentido y que ya este miércoles dio explicaciones sobre la hora a la que llegó al Cecopi -dijo que fue a las 20:28 horas-. También ha reiterado que estuvo "pendiente" y "permanentemente comunicado", y que atendió "16 llamadas".

"Los que no avisaron (de la situación) del barranco del Poyo son los que se tienen que plantear su situación, y también los que han mentido, y hemos acreditado que han mentido sobre donde estaba yo, sobre si estaba incomunicado [...], son los que tienen que decir cómo es posible que estén mintiendo permanentemente", ha sostenido.

Asimismo ha insistido que él no pertenecía al Cecopi, y que este órgano estuvo "tomando las decisiones técnicas en función de la información que tenía". "Nunca recibió información del desborde del barranco del Poyo, que fue letal, que es lo que causó las muertes", ha señalado. "Que dejen de mentir", ha zanjado.

En dos ocasiones, Mazón ha pedido que "por favor" se "respetara" el acto, aunque no quisieran "respetar al presidente de la Generalitat". Finalmente ha podido proseguir con su discurso, con el auditorio en silencio, pero al terminar, de nuevo ha recibido abucheos y gritos. El presidente de la Generalitat ha dejado la sala, evitando salir por el acceso principal, donde aguardaban los medios de comunicación.

Pradas lamenta las "medias verdades"

Por otro lado, la que fuera consellera de Justicia e Interior de la Comunitat Valenciana cuando se produjo la dana, Salomé Pradas, ha reconocido este jueves sentirse "muy tocada anímicamente" tras a tragedia, y ha asegurado estar dolida por las "mentiras y medias verdades" que escucha sobre asuntos como el mensaje de alerta que se envió a la población. Al respecto, ha indicado que para su envío "no se esperó a nadie".

01.00 min Pradas sobre su gestión durante la dana: "No esperé a Mazón, hice lo que me dijeron los técnicos"

"Soy consciente de que aquel día yo era la representante de la Generalitat, lo asumo. Pero allí había mucha más gente. Eso era una emergencia y las emergencias se dirigen por técnicos, como toda la vida", ha insistido Pradas en declaraciones a EFE.

Asimismo ha puntualizado que se avisó de que "venía una gota fría, no el fin del mundo", por lo que, ha advertido de que "no se puede actuar sobre lo que no conoces" y ha puesto el acento en la "evidente falta de información" que hubo durante aquel 29 de octubre.