España revoluciona las intervenciones cardiológicas con técnicas poco invasivas: "No hay dolor, no hay posoperatorio"

España está a la vanguardia en innovación en cardiología y se hacen tratamientos mínimamente invasivos, que favorecen la recuperación y el tratamiento de los pacientes, según ha concluido en Las Mañanas de RNE el intervencionista Ángel Sánchez Recalde, coordinador de la sección de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Recapitulemos algunos conceptos básicos sobre el corazón. Los latidos se diferencian en dos movimientos: sístole, cuando se contrae, y diástole, cuando se relaja. Así es como se bombea la sangre en nuestro cuerpo, que entra y sale del corazón, a través de cuatro válvulas: la aórtica, la mitral, la pulmonar y la tricúspide.

Esta última es la encargada de cerrarse cuando entra sangre sin oxigenar al corazón, para que no retroceda y pueda continuar su camino hacia el ventrículo derecho, donde se bombeará a los pulmones para que reciban oxígeno, cuando esta no funciona correctamente, en casos avanzados, hay que intervenir.

En el Hospital Ramón y Cajal están poniendo en práctica una técnica innovadora, poco invasiva y casi indolora, para operaciones en la válvula tricúspide del corazón.

Para sustituir una válvula cardiaca, clásicamente el cirujano necesitaba abrir el corazón, verlo y localizar y sustituir la válvula afectada por una prótesis. En cambio, esta técnica innovadora no precisa una cirugía a corazón abierto: "Nosotros usamos la ecografía intracardiaca 4-D. Insertamos dentro del corazón un catéter muy finito, que lleva en la punta una sonda de ultrasonidos y nos permite ver las estructuras cardíacas con gran nitidez, en tres dimensiones y en tiempo real [...] Es como cuando se le realiza a la embarazada, para ver el feto, que las familias van y ven la cara del niño perfectamente", explica el doctor.

Pioneros en el implante de válvula tricúspide sin cirugía abierta

Cuando la tricúspide no funciona bien, el corazón tiene que trabajar mucho más y en casos severos, las operaciones a corazón abierto, que son el procedimiento habitual en estos casos, resultan especialmente complejas. "Fuimos primeros en dos aspectos: en usar la ecografía 4-D y en implantar por primera vez en España y casi en Europa, una válvula en posición tricúspide, mediante un catéter, sin necesidad de cirugía cardíaca a corazón abierto, subraya el cardiólogo. Añade que "esta ecografía permite ver exactamente dónde hay que colocar la válvula" al tiempo que "permite realizar procedimientos mucho más seguros y mucho más controlados". El doctor Sánchez relata que la técnica comienza por la ingle y que, apoyándose en la ecografía 4D, llegan hasta el corazón, dónde despliegan y colocan la prótesis mediante un sistema de enganche sofisticado.

Las ventajas para el doctor Peláez van precisamente en esta línea: "No hay cicatriz, no hay dolor, no hay posoperatorio..., con lo cual, la recuperación y la vuelta a la vida cotidiana para el paciente es muy rápida".

Desde el Hospital Universitario Ramón y Cajal afirman que las operaciones poco invasivas son el futuro de la cardiología y que, procedimientos como este, permiten realizar procedimientos más seguros y con menor coste. De momento han aplicado esta nueva técnica en 13 pacientes de forma satisfactoria.