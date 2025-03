La moda urbana impacta en la costura: así lo ven Paloma Suárez, Malne y Custo

Better Together (Mejor juntos) es el título de la colección de Paloma Suárez, pero también su leiv motiv. Su firma celebra su décimo aniversario sobre esta pasarela, a la que llegó con tan solo 21 años. La conocimos en EGO, la plataforma de los jóvenes talentos, y ahora juega en primera división, pero no se olvida de sus inicios. "No fueron fáciles. Estoy aquí gracias al esfuerzo y sacrificio. Empecé desde cero, sin recursos. Vengo de una familia humilde, sin vínculos con la industria de la moda, y me he dejado la piel en cada colección".

Un homenaje a la solidaridad La nueva es fruto de una reflexión. Dice Paloma que le inspira la vida, lo que sucede en el día a día. Sufrió por su isla natal, La Palma, cuando el volcán erupcionó y arrasó con todo a su paso. También se le ha roto el corazón con la DANA que ha azotado Valencia. Pero mira el lado positivo y valora el esfuerzo de la gente, el que todos arrimen el hombro y ayuden. "Las cosas van mejor cuando estamos juntos, esta colección rinde homenaje a la solidaridad. ¡Better together!". Diseños de Paloma Suárez en Madrid Fashion Week J.J. Guillén

Diez años celebrados con cambios La colección, compuesta por veinte look de mujer y diez de hombre, refleja su madurez y escenifica la revisión que ha hecho de su trayectoria, sin olvidarse de la autocrítica. Todo se puede mejorar y es lo que ha hecho. Paloma Suárez celebra estos diez años con cambios: tiene nueva fábrica y nuevo taller. Pero hay más. Ha lanzado una segunda línea, pensada en la gente que adora su trabajo pero no puede darse grandes caprichos "Hemos elevado un poco la línea principal, es más lujosa, potenciando la costura y la sastrería- Y la nueva es más asequible. ¡Ahora estoy donde quería estar!". La diseñadora da protagonismo a las texturas y juega con los contrastes que ofrecen los tejidos de pelo y las lanas frías con el tweed, o la rivalidad de los cuadros con las rayas. Diseño de Paloma Suárez en MBFWM J.J. Guillén La paleta de color sigue la pista de los hits de la casa, aunque ahora ha trabajado especialmente los tonos más cálidos. Entre las piezas de la pasarela destacan varias, especialmente la falda midi llena de quillas, realizada con cuatro metros y medio de piel vegana. "Ha sido un reto de construcción", reconoce.

"Los jóvenes son el relevo", dice la diseñadora Su aniversario coincide con los 40 años que cumple esta pasarela, tan renovada en cuanto a nombres. "Los nuevos aportan juventud, frescura y suman a la industria de la moda. Es una buena apuesta permitir que entren diseñadores jóvenes, porque son el relevo y se asegura la continuidad". Diseño de Custo Barcelona EFE/ Juanjo Martín

Custo Barcelona: técnica y tecnología De los 10 años de Paloma Suárez a los 45 que lleva en la brecha Custo Barcelona. El catalán no baja el ritmo frenético de desfiles y sigue compaginando Nueva York, Madrid y Barcelona. Y a veces otros lugares. La pasada edición ya dejó claro que quería su porción de alfombra roja y está demostrando que sabe hacer vestidos y esmóquines para pisar con fuerza en un evento especial. Mirage es una de sus colecciones más completas, con prendas de vestir el día y la noche, con abrigos y, por supuesto, camisetas. Vemos trencas en blanco con un bajo de doble hebilla y en contraste vemos abrigos 'yeti' en lana negra con mangas larguísimas. Los vestidos elevan su carga sensual, gracias a los escotes, que el diseñador hace en múltiples versiones. Destaca el uso de los engomados, que feminizan cada pieza, y aportan un aire joven y fresco. Diseño de Custo Barcelona EFE/ Juanjo Martín Se trabaja con una interesante carta de tejidos, con texturas nobles y otras de carácter tecnológico hechas a través del reciclaje. Las transparencias se trabajan con acierto y recorren distintas partes del cuerpo, jugando a tapar y destapar, a insinuar. El color sube de intensidad: los rojos son muy rojos y los azules tienden a oscurecer. El negro cobra mucho protagonismo, siguiendo las tendencias internacionales y remarcando ese aire festivo que tanto se echaba de menos. El caftán revive el boho setentero en la casa Malne J.J. Guillén

La mujer Malne, sofisticada y urbana Llevamos días hablando del protagonismo del color negro, de los escotes y las transparencias, del nuevo concepto de sofisticación y si hay una firma que navega bien en estas aguas es Malne. Paloma y Juanjo, los directores creativos, tienen un estilo propio y saben declinar sus códigos para renovarse y no salirse del guion. Ellos no utilizan un negro, se apropian de toda la gama que ofrece este tono que es la ausencia de color, aprovechando cada acabado y textura para realzar cada prenda. No se contentan con un único escote y trabajan los patrones para que cada vestido sea diferente. Y si hablamos de sofisticación, ellos tienen un máster. Diseños de la casa Malne J.J. Guillén

Los maravillosos 70 vistos por Malne Su nueva propuesta sigue en la línea de las anteriores, aunque ahora se aprecia un flirteo con los 70, abrazando tanto ese aire hippy y su fabuloso boho, como la estética disco, aunque mucho más suavizada que en otras ocasiones. Junto a piezas nocturnas, festivas y perfectas para pisar una alfombra, da igual el color, aparecen piezas de estilo más urbano, siempre de forma sutil, sin caer en lo evidente. Diseño de la casa Malne Juanjo Martín

El caftán, también en invierno Así, un vestido caftán en negro con flores gigantes en verde esmeralda se cruza en la pasarela con un conjunto en tono buganvilla compuesto por un top y unas bermudas cargo, combinados con un ligero abrigo transparente. No faltan las chaquetas, uno de los símbolos de la casa, van muy estructuradas, con los hombros marcados y los detalles muy cuidados. Las asimetrías, los lazos que cierran las prendas y los volantes recorren la colección, en la que destaca el uso del verde, siempre con esa pátina oscura, a caballo entre lo explícitamente femenino y el siempre atractivo dark. Diseño de Malne para el otoño e invierno de 2025 J.J. Guillén