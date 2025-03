Baro Lucas: así ha sido el debut más esperado de la pasarela de Madrid Fashion Week

Baro Lucas comienza a escribir un nuevo capítulo de la historia de su vida. Cuando era niño se pegaba al televisión para ver los desfiles en las crónicas del Telediario, mientras soñaba con llegar a ser uno de esos diseñadores que salían a saludar entre aplausos. Hoy cumplir su sueño. Este 20 de febrero de 2025 ya está marcado a fuego en su biografía y en su corazón.

Ha debutado a lo grande, abriendo el calendario. Pero no es un novato, ya que desde hace más de un año su nombre ha ido sonando, y cada vez con más fuerza. Baro Lucas habla con emoción del día en el que Marta Hazas asistió al estreno de la película Amigos hasta la muerte. Su vestido, blanco con cuello halter decorado con un lazo negro, arrasó y puso al diseñador en el punto de mira. Fue en el otoño de 2023 y desde entonces hasta ahora la lista de celebrities que han lucido sus vestidos es alucinante: Nieves Álvarez, Clara Lago, Juana Acosta, María Valverde, Elena S. Sánchez, Mar Saura, Goya Toledo, Jedet, Malú.

La colección con la que se estrena en MBFWM comenzó con un abrigo verde, verde matcha . Una pieza soberbia, recia en el patrón, excitante en tejido y color. “El primer color que me viene a la cabeza es el verde, el del campo de Castilla. La luz verde, los tonos verdosos. Luego pensé en los neutros, el marrón, los tonos de la tierra", dice, mostrando orgulloso su abrigo y en elegante pantalón con el que lo combina.

El vestido no tiene nada, pero lo tiene todo: es una lección de costura. “Luego está este vestido, igual, pero con este plisado que sale de la cintura. ¡ Es un toque de fantasía, esa que tiene la alta costura! , porque he querido transmitir la locura de la reina Juana, encerrada en Tordesillas durante seis años. Hay fantasía, pero sin perder mi esencia que es el lujo de la sencillez”.

Mangas que abrazan el cuerpo

Vemos piezas novedosas, más osadas. Como las que llevan mangas de seda a modo de cinturón. Las vemos en contraste de tejido en un vestido y completamente integradas en otro. Ambos fabulosos, sensuales, con un glamur refinado y una sofisticación contenida. La colección tiene 35 looks, 27 de mujer y 8 de hombre, aunque todo fluye. El vallisoletano se maneja igual de bien en la costura femenina y en la sastrería masculina, tan unidas, tan estrechamente vinculadas, inseparables.

Dice admirar a Cristóbal Balenciaga: el gran maestro es su referencia, el espejo en el que, con humildad, se mira. “Yo quiero que se vuelva a vivir el lujo de la costura, el lujo de este oficio. No me gusta la moda masiva, me gusta lo único, lo especial”, dice.

Con Baro Lucas arrancan los desfiles de Ifema de la 81ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Antes ha sido el turno de Madrid es Moda, con desfiles como los de Duyos, en el Museo del Traje, y Devota&Lomba.