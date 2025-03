Pablo Erroz se desmarca de la costura y sueña a lo grande: "Tengo una ambición desmedida, como Tangana"

Es uno de los versos sueltos de la moda española. Va a su aire, y su aire mueve, y airea, a otros. Pablo Erroz es muy joven, pero tiene experiencia y veteranía en muchas cosas. "Hace ya años, cuando desfilaba en Barcelona, no se entendía que solo hiciera una colección al año, evitando la estacionalidad, y que mezclara hombre y mujer. Pero mira, hemos avanzado y crecido mucho, y hemos descubierto que íbamos por el buen camino".

"Es una colección muy Erroz, quizá un poco más sofisticada que las anteriores, en la que las prendas para mujer tienen más peso. Lo que no varía es la funcionalidad. Su moda no se reduce a alimentar las redes sociales. "Noto que en Madrid se ha instaurado un concepto muy de costura y yo me salgo de ahí. ¡Yo concibo la moda para usarla cada día, para vivirla!".

Desde hace tiempo disfruta colaborando con todo tipo de firmas, aunque sean de sectores que poco tienen en común con la moda. Ahora ha querido poner su granito ayudar a una empresa valenciana de laminados afectada por la DANA y ha utilizado material desechado para piezas para algunos de sus prendas y para construir el decorado de su pasarela. Lleva años apostando por la circularidad y el reciclaje, y ahora ha querido rescatar piezas de archivo y ponerlas de nuevo en valor. "Para mí son prendas icónicas. Me parece un bonito homenaje, solo he querido dar un poco de actualidad a ese pasado".

Pablo Erroz, como C.Tangana

Aquí vemos solo una parte de lo que hace, de esa transversalidad de su firma. Una firma con grandes aspiraciones que se mira en grandes como Pierre Cardin o Ágatha Ruiz de la Prada, diseñadores capaces de llevar su sello a todo tipo de sectores: coches, muebles, aviones... "Soy como C. Tangana, tengo una ambición desmedida, pero no lo veo como algo malo. A mí me gustaría llegar a las casas, al estuche que los niños llevan al colegio porque he diseñado un lápiz". Se acaba de mudar a Madrid y su nuevo hogar es ya una extensión de su trabajo. De Madrid al cielo.

Diseño de Hannibal Laguna J.J. Guillén

Malne, Custo, Ynés Suelves, Simorra y Hannibal Laguna han completado la segunda jornada de la pasarela que termina mañana con los desfiles de Paloma Suárez, Odette Álvarez, Fely Campo, JNORIG, Ángel Schlesser y Ágatha Ruiz de la Prada, que mostrará su colección después de anunciarse quiénes se lleva el premio a la mejor colección y mejor modelo.

Antes vimos las propuestas de Isabel Sanchís, que une tecnología y costura, y las de Pedro del Hierro, Mans, Yolancris y Baro Lucas, que abrieron el calendario. Por delante se celebró Madrid es Moda, con nombres tan relevantes como Moisés Nieto, Duyos, que hizo su desfile en el Museo del Traje, y Devota&Lomba.