La costura sublime de Isabel Sanchis, que mezcla arte y tecnología, se lleva una ovación en MBFWM

"Es una reinterpretación moderna y sofisticada de la moda urbana, en la que los elementos más característicos de los jeans y la ropa de calle se transforman en prendas elaboradas y llenas de detalles que reflejan nuestra identidad", dicen Isabel Sanchis y su hija, Paula Maiques.

Son dignas herederas de los grandes de la costura española, su trabajo es fabuloso y hasta sus propios compañeros dicen, casi en bajito, que son las mejores. Temporada tras temporada sorprenden con la maestría y la excelencia con la que trabajan, y poco a poco van forjando su identidad, más allá de las tendencias que vienen de fuera.

Simorra, lujo asequible

Antes vimos las propuestas de Simorra, mucho más comerciales. La firma navega en otras aguas, pero poco a poco va cogiendo peso y siempre recoge buenas críticas. La firma llegó a MBFWM en septiembre de 2023 y ya se va consolidando en el calendario. Su colección viene inspirada por el libro The power of movement in plants, de Charles Darwin y su hijo Francis, y cada prenda tiene su propio vínculo con la naturaleza, ya sea con el tejido o con el color. En el desfile se desarrolla el tema de las raíces, a veces con un toque arty: destaca la camisa camisa blanca que ha servido de lienzo al artista Carlos Pérez.

“Apostamos por el equilibrio y la colaboración transgeneracional como clave de futuro para una sociedad mucho más sabia inclusiva y avance, del mismo modo que aprendemos de las técnicas pasadas y las unimos a las nuevas tecnologías para crear nuestros diseños y tejidos”, dicen Eva Dimas y Victoria Mitjans, directora de marca y directora de diseño.