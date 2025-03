La juerga flamenca de Pedro del Hierro: todos los secretos del desfile que se salió de la pasarela

El rasgueo de la guitarra flamenca y la voz de Ángeles Toledano han perfumado la pasarela, introduciendo al público en el ambiente de un tablao, un tanto canalla. La colección de Pedro del Hierro para el otoño e invierno de 2025 se titula 'El pellizco', haciendo un guiño a lo que produce el cante y el baile en el espectador, y pellizcos hemos sentido todos con cada salida. La primera, una modelo con corsé blanco y lunares rojos, pantalón negro y cinturón lazo a juego. Rojo, blanco y negro son la bandera del flamenco, y los tres colores recorren toda la colección, frenados, a veces, por el verde.

El lunar, flamenco y sofisticado

Las prendas juegan a recorrer o alterar el cuerpo, permitiendo el movimiento, el baile. Los lunares cobran protagonismo, se ven elegantes y sofisticados, pero no pierden su esencia andaluza. Esos pequeños topos lo inundan todo, desde un pañuelo que hace las veces de corbata a una camisa o un vestido. La sastrería, para ellas y ellos, sigue cogiendo fuerza y los dos diseñadores logran un perfecto equilibrio entre lo liso y lo mate, lo opaco y lo transparente.

Las superposiciones aportan un plus a cada look, todos perfectos y, en algunos casos, haciendo un guiño a los sofisticados y añorados 90. Los tejidos son asombrosos, unos por su nobleza y otros por su historia. "Algunos los hemos conseguido de archivos", dice Miralles, encantado con los trajes sastre tan bien encajados, los pantalones que se abren ligera y sensualmente (otros tienen la cintura muy alta, y recuerdan a Cary Grant), las camisas que no tapan la piel y los zapatos de tacón cubano. Un puzle de piezas que una vez encajadas provocan un todo brutal.

Desfile de Pedro del Hierro en MBFWM EFE/ Juanjo Martín