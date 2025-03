El atacante del escritor Salman Rushdie es declarado culpable de intento de asesinato y agresión

El joven Hadi Matar, que atacó con un cuchillo al escritor Salman Rushdie durante una conferencia literaria en Chautauqua (noroeste del estado de Nueva York) en agosto de 2022, fue declarado culpable, este viernes, por un jurado de los dos cargos por los que era juzgado: intento de asesinato y agresión, ambos en segundo grado.

El jurado emitió su veredicto tras menos de dos horas de deliberaciones sobre un caso en el que el autor de Los versos satánicos sufrió doce puñaladas en 27 segundos y salvó su vida "milagrosamente", según los médicos que le atendieron.

Matar se acogió a su derecho a no declarar durante este juicio que necesitó solo siete sesiones. Sus abogados defensores dijeron a los jurados que los fiscales no habían demostrado más allá de toda duda razonable la intención criminal necesaria para una condena por intento de asesinato.

Se enfrenta a una pena de hasta 25 años de cárcel y, además, tiene abierta otra causa federal en la que se le acusa de delitos de terrorismo por supuestamente haber brindado ayuda material a la milicia chií libanesa Hizbulá.

La sentencia contra Matar, con doble nacionalidad estadounidense y libanesa, se conocerá el próximo 23 de abril a las 9:15 horas de la Costa Este de EE.UU. (15:15 horas GMT).

"No tenía intención de matar"

La defensa del joven ha esgrimido la idea de que "no tenía intención de acabar con la vida" del escritor y ha tratado de rebatir estos argumentos alegando que Matar portaba un cuchillo durante el ataque —no una pistola ni una bomba— y que el corazón y los pulmones de Rushdie no sufrieron lesiones, por lo que no estaba claro que buscara asesinarlo.

"Se le juzga por intento de asesinato debido a la notoriedad de la presunta víctima (…) Es con fines publicitarios, hay un interés propio detrás de todo esto", ha asegurado durante la vista Nathaniel Barone, abogado de oficio de Matar.

Hadi Matar junto a su defensa durante el juicio por intento de asesinato y agresión a Salman Rushdie. Adrian Kraus / AP Photo

Por su parte, el fiscal del distrito Jason Schmidt se afanó durante todo el juicio en convencer al jurado de la gravedad del caso, aportando multitud de pruebas, algunas tan contundentes como el vídeo íntegro donde se ve a Matar irrumpir en el escenario, acuchillar y perseguir a Rushdie hasta dejarlo tirado en el suelo con un charco de sangre.

"Quiero que se fijen en la naturaleza selectiva del ataque. Había mucha gente ese día, pero sólo una era el objetivo", concluyó Schmidt hoy.