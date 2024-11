Ribera se enfrenta este martes al examen de la Eurocámara para ser comisaria europea con el "rechazo" del PP de Feijóo

La ministra Teresa Ribera afronta este martes el siguiente paso en su trayectoria europea hacia la Vicepresidencia Ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. La socialista tendrá que someterse a una audiencia de confirmación ante el Parlamento Europeo que validará si es apta para su cargo en Bruselas, un examen al que también se enfrentarán los otros cinco nuevos vicepresidentes designados de la Comisión Europea.

Para ello, la española responderá durante tres horas a las cuestiones que le plantearán las comisiones de Asuntos Económicos, de Medio Ambiente y Salud Pública; y de Industria, Investigación y Energía con el fin de demostrar su capacidad para ejercer la Vicepresidencia, que ostenta un importante peso en el organigrama del nuevo gabinete de Ursula von der Leyen.

También deberá responder a una pregunta de otras cinco comisiones en calidad de invitadas: Mercado Interior y Protección del Consumidor; Empleo y Asuntos Sociales; Transporte y Turismo; Desarrollo Regional y Agricultura. No obstante, se espera que la audiencia toque también asuntos de corte más nacional, especialmente relacionados con la DANA que ha provocado el mayor desastre natural de la historia reciente de España y que ha llevado a las críticas cruzadas entre el PP y el PSOE.

El examen, que se retransmitirá de forma pública, comenzará a las 18:30 horas y está previsto que dure hasta las 21:30. Al finalizar, los coordinadores de cada grupo político de las tres comisiones principales se reunirán a puerta cerrada para evaluar su desempeño y determinar si reúne los requisitos. Si no recibiera la confianza de los grupos, se vería obligada a contestar por escrito a nuevas preguntas o incluso a acudir a una segunda audiencia.

Las decisiones sobre cada candidato deberían ir conociéndose según concluya cada audiencia, pero en el caso de Ribera no se descarta que el voto tenga lugar a la mañana siguiente, la del miércoles.

Necesita el visto bueno del PPE

Tras la conclusión de las audiencias, la presidenta electa presentará su equipo y programa en sesión plenaria, seguido de un debate con los eurodiputados. La Comisión necesita en su conjunto la aprobación del Parlamento, por mayoría de los votos emitidos, mediante una votación nominal que está prevista para el pleno del 25-28 de noviembre en Estrasburgo.

De este modo, las mayorías del nuevo Parlamento Europeo implican que Ribera necesita el visto bueno del Partido Popular Europeo (PPE) para ser confirmada en el cargo, ya que sin ellos es imposible alcanzar el margen de los dos tercios o siquiera la mayoría simple que sería necesaria en última instancia.

Cabe recordar que la elección de los comisarios europeos llegó tras duras y largas negociaciones entre los países y los representantes de las distintas familias políticas europeas, por lo que se llevó a cabo manteniendo un delicado equilibrio parlamentario. Así, la nueva Comisión cuenta con 13 'populares', cuatro liberales y cuatro socialistas. En España, sin embargo, el PP ha expresado públicamente su rechazo a que Ribera sea comisaria europea, justificando su oposición en la gestión de la DANA.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha cargado duramente contra la titular de Transición Ecológica –Ministerio del que dependen la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)– en la última semana por considerar que estuvo "ausente" y que "desapareció" en lo peor del temporal, aunque ella defiende que estuvo al tanto en todo momento y que incluso trató de ponerse en contacto con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

"Los episodios de los últimos 15 días no hacen más que reforzar el rechazo a su perfil y a su forma de actuar", ha argumentado este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, quien al ser preguntado por los periodistas si desde su formación van a instar al PPE a que voten en contra de Ribera, se ha limitado a responder que sus compañeros en la UE conocen su opinión. "Nosotros hemos dicho ya hace mucho tiempo que considerábamos que la señora Ribera no era la mejor candidata y no era la persona competente para desempeñar esta alta responsabilidad", ha apuntado.

Por su parte, Vox ha lanzado una campaña en redes sociales para que los ciudadanos se dirijan a representantes del PP europeo para reclamarles que impidan el nombramiento de Ribera como comisaria europea. "Exigimos al PP un 'no' a Ribera", ha explicado el eurodiputado Jorge Buxadé.

Mientras tanto, fuentes del equipo de Ribera han asegurado a RTVE.es que la vicepresidenta llega a esta audiencia "con ilusión y responsabilidad" y para defender "propuestas constructivas" enfocadas a la competitividad de la industria y el tejido productivo a través de una agenda política "alineada con el Plan Industrial Limpio y el informe Draghi".

Asimismo, tras evitar pronunciarse sobre "provocaciones estériles que solo buscan intentar beneficiar a quienes las fomentan", han subrayado que la candidata se presenta para asumir una responsabilidad "designada por la presidenta Von der Leyen", de quien recuerdan su pertenencia al PPE.