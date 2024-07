El médico de Biden asegura que el presidente de EE.UU. no ha sido tratado por Párkinson

El médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, ha insistido este lunes en que el presidente Joe Biden no ha sido tratado por Párkinson, en medio de una polémica por las repetidas visitas de un experto en esta enfermedad a la residencia del mandatario.

En una carta hecha pública este lunes por el propio Gobierno de Biden, el médico asegura que el neurólogo Kevin Cannard ha trabajado para el Gobierno desde 2012 y que el especialista ha sido el encargado de examinar a Biden como parte de su chequeo anual.

"Biden no ha visto a un neurólogo por fuera" de estos exámenes cada año, subraya la carta. "Ver a pacientes en la Casa Blanca es algo que el doctor Cannard ha hecho por 12 años", añade.

La salud de Biden se encuentra en el centro del escrutinio público después del debate presidencial con el expresidente Donald Trump el pasado 27 de junio. El mandatario tuvo problemas para seguir el hilo de la conversación en varias ocasiones y se le oía debilitado.

Varios medios de comunicación estadounidenses, incluyendo el diario The New York Times, han informado este lunes que Cannard ha visitado la Casa Blanca en ocho ocasiones en los últimos ocho meses. Sin embargo, no queda claro si estas visitas están relacionadas con la salud del presidente.

Biden se somete a un chequeo verbal dos veces a la semana La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha revelado además este lunes que el presidente estadounidense se somete a un chequeo médico verbal dos veces por semana y ha subrayado que desde el debate no se ha sometido a un análisis físico. El pasado 3 de julio la portavoz apuntó que el presidente no se había sometido a un examen médico desde febrero, pero dos días después Biden dijo en una entrevista en el canal ABC que sus médicos le hicieron pruebas para ver si tenía alguna infección, que salieron negativas. Ante esa aparente contradicción, los periodistas reclamaron este lunes transparencia a la portavoz sobre el tipo de controles que se le efectúan. Jean-Pierre ha agregado ante la prensa que en estos tres años de mandato Biden ha sido visto por un neurólogo tres veces y ha asegurado que ni está siendo tratado de Párkinson ni toma medicación para tal enfermedad. Biden insiste en una carta al Congreso que seguirá en la contienda electoral contra Trump