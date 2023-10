El Sindicato de Actores de Hollywood reanuda las negociaciones con los estudios para buscar un acuerdo

El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) regresa este lunes a la mesa de negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para buscar un acuerdo que pueda terminar con su huelga.

"Hoy volvemos a la mesa de negociación para luchar por el contrato que se merecen", ha escrito la unión en la red social X (antes Twitter), donde ha hecho un llamamiento a sus miembros a seguir acudiendo "en masa" a los piquetes que diariamente llevan a cabo en las afueras de los estudios.

La institución ha pedido a sus integrantes que hagan oír sus voces "alto y claro", ha asegurado que los mantendrá informados directamente y ha finalizado el comunicado con la consigna: "Un día más, un día más fuertes, el tiempo que sea necesario".

“Today, we go back to the bargaining table to fight for the contract you deserve. Keep turning out in full force on our picket lines and at solidarity events around the country. Let the AMPTP hear your voices loud and clear. It makes a difference. YOU make a difference. pic.twitter.com/yEW5rhsRha“