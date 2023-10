La bioquímica húngara Katalin Karikó y el inmunólogo estadounidense Drew Weissman han sido distinguidos con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2023, según ha anunciado el Instituto Karolinska de Suecia, por hacer posible con sus descubrimientos las vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19.