La desigualdad entre hombres y mujeres también es notable en los Nobel. En los 120 años de historia de estos premios, solo 60 mujeres han sido galardonadas de los más de 900 premiados, es decir, apenas un 6%.

Entre los motivos de la falta de paridad, los expertos señalan la influencia de la composición del jurado, pero también el hecho de que el sexo femenino fue privado durante mucho tiempo de una educación superior.

"Las mujeres entraron en la universidad más tarde", explica al respecto la profesora de investigación del CSIC Pilar López. "Tenían la entrada denegada hasta el siglo XIX y en algunos países hasta el XX", añade a TVE.

Niñas sin referentes y profesiones sin mujeres

Una de las consecuencias más relevante de la invisibilización de las mujeres en los Premios Nobel es que las niñas se quedan sin referentes, sugiere la directora de Inspiring Girls, Marta Pérez.

"El no ser visibles implica que las niñas no tengan espejo en el que mirarse, por tanto, no optan a esas determinadas profesiones porque piensan que no es de chicas", agrega.

Lo cierto es que falta más presencia y promoción de mujeres en puestos directivos, coinciden las activistas. Sobre eso escribe la francesa Annie Ernaux, la mujer que acaba de ganar el Nobel de Literatura este 2022.

Los Premios Nobel, considerados el galardón más prestigioso del mundo, comenzaron a entregarse en 1901. Tan solo dos años más tarde, la primera mujer pronunciaba el discurso de agradecimiento tras la recepción del galardón. Era 1903, y la protagonista era Marie Curie, Nobel de Física.

Pero desde entonces solo han sido premiadas otras 59 mujeres. Entre ellas figuran Selma Lagerlöf, que se convirtió en la primera mujer en conseguir el Nobel de Literatura en el año 1909, y Dorothy Crowfoot Hodgkin, Nobel de Química por sus resoluciones a través de técnicas de rayos-x de las estructuras de importantes sustancias bioquímicas.