La subida de precios en la vivienda en Portugal ha hecho que empiecen a verse asentamientos en tiendas de campaña de gente que no puede pagar el alquiler. Son trabajadores que no llegan a fin de mes y cuyos salarios no superan los 1.000 euros.

En la Quinta de los Ingleses, pegado a la línea de mar muy cerca de Cascais, nos encontramos con una veintena de estas tiendas de campaña. Allí nos atiende Andreia Costa, una brasileña de oficio carpintera que acaba de llegar. Cuenta que eligió el sitio porque es seguro -están pegados a un colegio privado-, y porque los pinos les protegen del sol.

Andreia Costa vino de Brasil y nunca ha podido trabajar de lo suyo, pero ha encadenado contratos en servicios de limpieza. El problema, dice, es que las casas son muy caras: "A día 5 ya no me queda casi dinero. De los 800 euros que cobro, tengo que pagar 400 euros de alquiler y entre luz, comida…ya no me da".

Supo del sitio por otros compañeros y ahora su objetivo es quedarse ahí mientras pueda y ahorrar para comprarse una caravana antes de que llegue el frío, dice. Según el último dato del INE del pasado mes de agosto -precio avalado por los bancos en Portugal-, el metro cuadrado está en 1.538 euros de media y en Lisboa supera los 2.000 euros.