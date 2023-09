La NASA encuentra polvo oscuro al abrir el 'cofre' llegado del asteroide Bennu

Los expertos en astromateriales de la NASA han encontrado "polvo oscuro y partículas del tamaño de arena" al abrir el 'cofre del tesoro' traído del asteroide Bennu por la misión OSIRIS-REx.

Al levantar la tapa del recipiente de la cápsula de retorno de muestras, los científicos "se han quedado sin aliento" al encontrar polvo oscuro y partículas del tamaño de arena "en el interior de la tapa y la base", según la cuenta en X de NASA Astromaterials.

““A scientific treasure box.”



Scientists gasped as the lid was lifted from the #OSIRISREx asteroid sample return canister, showing dark powder and sand-sized particles on the inside of the lid and base.



Read more from the @NASA_Johnson curation lab: https://t.co/JBw6TCI7kB pic.twitter.com/t43QEDLH7G“