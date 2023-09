La agencia encargó un estudio independiente para comprender mejor cómo podía contribuir desde una perspectiva científica a los esfuerzos gubernamentales para estudiar eventos en el cielo que no pueden identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos. Las conclusiones de ese informe acaban de hacerse públicas. [Puedes leer el informe completo aquí, en inglés].

El grupo de expertos que lo ha elaborado ha recomendado que la agencia espacial de Estados Unidos aumente sus esfuerzos por recopilar información sobre estos objetos no identificados, y que desempeñe un papel más destacado en ayudar al Pentágono a detectarlos. Por ello, la NASA nombrará a un director de investigación para asuntos relacionados con los ovnis, que se encargará de "las comunicaciones centralizadas, los recursos y las capacidades de análisis para establecer una base de datos sólida para la evaluación de futuros UAP".

El panel, compuesto por especialistas en campos científicos que abarcan desde la Física hasta la Astrobiología, ha emitido el trabajo después de celebrar su primera reunión pública en junio.

“�� ÚLTIMA HORA | La NASA concluye que "no hay evidencias de que los elementos no identificados tengan un origen extraterrestre" y admite que "algunos no sabemos lo que son"



