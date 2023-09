““A veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa.”“

La posibilidad de que exista vida en otros planetas resuena en nuestra mente colectiva desde que empezamos a observar el cosmos desde un punto de vista científico. Descubrir que no estamos solos sería el mayor y más relevante hallazgo de la historia.

Por el momento, solo podemos especular sobre ello. Poco a poco vamos conociendo más sobre nuestra galaxia y sobre la vida y su evolución. Este conocimiento es una guía (aunque muy limitada) para pensar acerca de si habrá vida en algún otro lugar, si podríamos detectarla o si formas vivas extraterrestres podrían detectarnos a nosotros.

Cuando se descubrió la galaxia NGC 6822, demostraron que el universo no terminaba en la Vía Láctea. La imagen superior la ha tomado el telescopio espacial James Webb. ESA / Webb, NASA & CSA, M. Meixner, CC BY-SA

Los animales aparecen por primera vez en el registro fósil hace unos 574 millones de años. Su llegada aparece como una explosión repentina en el periodo Cámbrico (hace 539 millones de años a 485 millones de años) y parece contrarrestar el típico ritmo gradual del cambio evolutivo. La imagen reconstruye el fondo marino del Cámbrico a partir de la biota del yacimiento de Chengjiang, China. Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford / Mighty Fossils, CC BY

Las cianobacterias, como las de la imagen, dominaron la vida terrestre durante millones de años. Si encontrásemos vida extraterrestre, sería más probable que se pareciera a esto que a vida inteligente. C. Menor-Salván/UAH

Con lo que sabemos, es probable que la vida –tal y como la conocemos– sea relativamente frecuente, aunque la vida inteligente puede ser rara. Los análisis matemáticos sugieren que hay alrededor de un 60 % de probabilidades de que la vida inteligente no llegue a surgir en planetas con vida . Cálculos recientes sugieren que podría haber ahora entre uno y diez planetas con vida inteligente en nuestra galaxia. Es decir, si la vida es una consecuencia de la evolución del cosmos, no podemos afirmar que la inteligencia también lo sea.

Buscamos biofirmas extraterrestres

En la búsqueda de pruebas de vida extraterrestre, los científicos buscan biofirmas o biomarcadores, indicios de vida o evolución química, en exoplanetas y dentro de nuestro sistema solar. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado evidencias de vida más allá de la Tierra (no, la fosfina de Venus no es una biofirma).

Una estrategia para encontrar vida extraterrestre es la observación de los planetas extrasolares (exoplanetas) de la galaxia. Se han identificado 5 496 planetas orbitando 4 229 estrellas. El telescopio James Webb logró un hito: un perfil molecular y químico de la atmósfera de un exoplaneta.

Recreación de Kepler-186f, el primer planeta de tamaño similar a la Tierra descubierto en la zona habitable de una estrella en 2014. Como parte de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el Allen Telescope Array buscó emisiones de radio del sistema Kepler-186 durante un mes. No se encontraron señales atribuibles a tecnología extraterrestre. Ahora pensamos que es poco probable que el planeta tenga vida actualmente. NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle, CC BY

Es posible que, en un futuro próximo, con la mejora de nuestra capacidad de observación, se lleguen a detectar biofirmas en alguno de los más de 1 800 planetas similares a la Tierra identificados por ahora. Pero a día de hoy ningún planeta extrasolar ha sido confirmado como habitable o portador de señales de vida.