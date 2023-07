La declaración ante el Congreso estadounidense de tres antiguos militares, quienes han asegurado que los ovnis existen y que su Gobierno esconde naves y restos biológicos alienígenas, han supuesto la enésima vuelta de tuerca de una cuestión que regresa de manera periódica a la actualidad del país norteamericano, pero que choca siempre con el mismo muro: la ausencia total de pruebas.

Sin embargo, esta ha sido la primera vez que antiguos oficiales de inteligencia de Estados Unidos realizan una afirmación semejante en la sede del poder legislativo, por lo que un subcomité del propio Congreso ha querido profundizar en el asunto y ha pedido a la Casa Blanca que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados. La noticia, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo por la comunidad científica, ya que la principal fuente, David Grusch, tiene antecedentes de declaraciones similares que nunca han sido probadas.

"Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria", aseguraba el astrónomo Carl Sagan, uno de los divulgadores científicos más importantes de la historia, quien también dedicó una parte importante de su trabajo a la búsqueda de vida extraterrestre. Y en esta ocasión, tampoco ha habido ningún tipo de evidencia. "Algo tan extraordinario como esto, que supondría no solo haber encontrado vida fuera de la Tierra, sino que sea inteligente y que además haya llegado a nuestro planeta, y que además tengamos naves suyas y material biológico suyo, sería lo más extraordinario de la historia de la humanidad. Pero no hay absolutamente ninguna prueba, por lo que a nivel científico no tiene ninguna validez", considera para RTVE.es Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiologia (CSIC-INTA).

"No sé los intereses que puede haber detrás de estas afirmaciones, pero van en contra de todos los principios de cómo funciona la ciencia y el pensamiento racional en general. Son los que hacen estas manifestaciones los que deberían aportar alguna mínima prueba, pero ellos declaran algo que ni siquiera han visto", prosigue este bioquímico y biólogo molecular, autor del libro ¿Estamos solos? En busca de otras vidas en el Cosmos. "Ojalá existieran extraterrestres, es algo que estamos buscando en Astrobiología. Lo que más nos gustaría es encontrar otro ejemplo de vida fuera de la Tierra, pero eso requiere de un trabajo minucioso y detallado, aportando pruebas, y no haciendo declaraciones infundadas", expresa con rotundidad.

'Fenómenos Aéreos No Identificados' El polémico exmilitar David Grusch sirvió en las Fuerzas Aéreas estadounidenses, y fue destinado precisamente a la investigación de los 'Fenómenos Aéreos No Identificados' (FANI, en español, o UAP por sus siglas en inglés), la terminología oficial que se emplea actualmente para referirse a los ovnis. A partir de 2021, el Pentágono comenzó a desclasificar la información que posee sobre estos fenómenos, en lo que intentó ser un ejercicio de transparencia, evitando el término "objeto volador no identificado" (ovni, en español; UFO, en inglés), debido a las connotaciones que tiene esta palabra, asociada habitualmente a "platillo volante" de naturaleza alienígena. Sin embargo, ovni se utiliza para referirse a cualquier objeto volador de origen desconocido, que además no tiene necesariamente por qué ser tecnológico o tripulado. Grusch ha afirmado que las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos de sus ocupantes. También ha señalado que Washington ha desarrollado un programa para estudiar la supuesta tecnología alienígena e intentar reproducirla a través de la llamada "ingeniería inversa". Sin embargo, reconoció que personalmente nunca había visto las naves espaciales de las que habla, ni los presuntos cadáveres extraterrestres, ya que "se le denegó el acceso" al programa secreto, y que lo que sabe se lo habían revelado antiguos funcionarios y militares que habían trabajado en esos proyectos. Además, ante las preguntas de los congresistas, se negó a ofrecer detalles concretos, por tratarse según él de información reservada, lo que se contradice con sus numerosas intervenciones previas en diferentes medios de comunicación, donde no ha escatimado en pormenores, llegando incluso a abrazar conceptos cercanos a la ufología y al esoterismo. El exmilitar David Grusch, durante su intervención en el Congreso estadounidense. GETTY IMAGES via AFP "Lo que se ha ido viendo, desde que comenzaron a mediados del siglo XX, es que las reediciones del fenómeno OVNI, como esta actual, ocurren cuando hay incertidumbre económica, incertidumbre política, momentos de crisis… Es una buena forma de desviar la atención, aunque no sé si es premeditado o casual", opina el astrobiólogo Carlos Briones, quien recalca que, después, "cuando de verdad se han ido analizando cualquiera de estas cuestiones, se ha visto que no existe ninguna prueba contundente".