La misión Crew-7 de la NASA y SpaceX ha despegado con éxito la madrugada de este sábado desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), a bordo de la nave Endurance y rumbo la Estación Espacial Internacional (EEI), donde la tripulación realizará varios experimentos y dará relevo a la Crew-6.

El despegue se ha realizado, tal y como estaba previsto, a las 3.27 hora local de este sábado (7.27 GMT) desde el Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA.

“We have liftoff! Endurance ascends to space. Next stop for #Crew7: the @Space_Station. pic.twitter.com/UW5Db3HH7C“