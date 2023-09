Miembros de Sumar, del PSOE y del Gobierno han cargado duramente contra el exvicepresidente Alfonso Guerra por su "machismo" a raíz de sus palabras sobre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Este jueves, durante una entrevista en Antena 3, Guerra ha bromeado con que a Díaz le haya dado tiempo a criticar la postura de Felipe González sobre la amnistía "entre una peluquería y otra".

Acto seguido, preguntado por las críticas que podría recibir, se ha reafirmado: "Es la verdad, le dedica mucho tiempo". Estas críticas no han tardado en llegar. "No es novedoso que algunos hombres respetados, como Alfonso Guerra, tiren de machismo en 'modo Rubiales' para cuestionar a una mujer que hace política", ha escrito en X, antes Twitter, la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Hoy le ha tocado a Yolanda Díaz. Es tan habitual como inaceptable. España ya ha cambiado, aunque no se hayan dado cuenta", ha añadido.

Por su parte, Marta Lois, la portavoz de Sumar ha escrito en redes sociales que "en la España del siglo XXI caben todas las críticas políticas, pero con el machismo #SeAcabó", aludiendo al lema popularizado por las jugadoras de la selección de fútbol tras el caso Rubiañes. "¿Se imaginan que yo valorase las declaraciones del señor Guerra por su pelo o su corbata?", ha cuestionado.

“En la España del siglo XXI caben todas las críticas políticas, pero con el machismo #SeAcabó. Se imaginan que yo valorase las declaraciones del señor Guerra por su pelo o su corbata? pic.twitter.com/KtHU2XoYsc“ — Marta Lois (@MLoisgonzalez) September 21, 2023

También se ha pronunciado el portavoz del partido, Ernest Urtasun, quien ha lamentado que "algunos están perdiendo completamente los papeles" y también ha recuperado el hashtag #SeAcabó.