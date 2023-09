Borja González: "En mis cómics intento comprender el mundo que nos rodea"

Hace una semana Borja González (Badajoz, 1982) conseguía el Premio Nacional del Cómic por Grito nocturno (2022), la segunda parte de su trilogía las Tres noches que inició en 2018 con The Black Holes y que ahora concluye con El pájaro y la serpiente (Reservoir Books), que acaba de llegar a las librerías.

El jurado del premio destacaba “la lírica, el surrealismo y un trabajo gráfico de una gran elegancia y exquisita belleza” cualidades que también están en este final de ciclo. “Uno siempre tiene dudas de su trabajo y por eso agradezco mucho este premio que me tomo un poco como una reafirmación de que no lo he hecho tan mal”, nos confiesa el dibujante.

Para Borja, este nuevo cómic es: “Como un punto y aparte. Necesito un pequeño descanso porque creo que los tres libros ahondan en temas similares, no solo por los personajes, sino también por una motivación y una ambientación muy concretas. Los tres exploran un universo muy particular del que no es que estuviera cansado, pero sí necesito oxigenarme un poco, porque los he hecho casi sin parar. Por eso quiero que este universo repose, pero tengo bastante claro que volveré a este sitio más pronto que tarde”.

Y es que, a pesar de la fantasía que impregna toda la obra, estos cómics son autobiográficos y la protagonista, Teresa, un alter ego del propio Borja. “Ya estoy dándole vueltas al siguiente libro y lo que ocurre es que, para mí, Teresa, Laura, Matilde… o el mismo escenario por el que se mueven, no son tanto personajes como como emociones concretas. No son personajes desarrollados que tengan un pasado o un futuro, son literalmente personajes de cómic. Entonces con el nuevo cómic quiero salirme de ahí, pero termino viendo a Teresa y sus amigas, y todo el rato me tengo que obligarme a cambiarles el nombre. En el fondo no son tan distintos porque tal vez las emociones no sean tan diferentes. Les tengo mucho cariño, pero es hora de llamar a mis personajes por otros nombres”.

Pero, como decimos, este cómic también es como un diario, como una historia de autodescubrimiento. “Algo de eso hay -confiesa Borja-. Lo que pasa es que este autodescubrimiento, Teresa lo termina sufriendo siempre. Y, de hecho, termina siempre tomando los peores caminos. Yo no tengo claro que, al final de cada libro, Teresa termine aprendiendo algo realmente. Y, si lo aprende, suele aprenderlo demasiado tarde. Como le pasaba en Grito nocturno, que cuando se da cuenta de que está haciendo mal las cosas y entiende quién es respecto al resto de los personajes, ya es demasiado tarde. Siempre llega tarde a la hora de entenderse y de entender a los demás. Y por lo tanto hace sufrir a la gente que le rodea y a ella misma”.

En la obra de Borja también es fundamental la participación del lector: “Me gusta dejar espacio para que el libro crezca una vez que los lectores han terminado. Que semanas después sigas pensando en él. Ese es el libro que a mí me interesa realmente. Y para eso son necesarios lectores y lectoras que estén dispuestos a aportar y a imaginar”.

“Para mí es como un truco de magia -añade-. Yo presto mucha atención al ritmo que va a tener el libro, a la cantidad de páginas… Pero el único libro que me preocupa es el que ocurre en la cabeza del lector. Por eso dejo un montón de puertas abiertas, para que el libro lo completen los lectores”.

“Siempre he pensado que La Reina orquídea es mi mejor historia y el germen de todo -añade-. Lo que pasa es que mi estilo gráfico y narrativo ha evolucionado mucho desde entonces y no me convencía. Siempre tuve como la tentación de rehacerlo, Incluso de redibujarlo entero y ampliarlo. Al final, El pájaro y la serpiente es una mezcla de querer hacer bien La Reina Orquídea y, al mismo tiempo, una especie de secuela y su reverso oscuro , como la otra cara de la Reina Orquídea. Es verdad que es una especie de revisión de La Reina Orquídea, pero también es una secuela y es un final . Por eso creo que cierro el círculo con el que todo comenzó”.

“En cuanto a los hombres -concluye-, quería añadir el tema de las leyendas relacionadas con la caza y explorar la relación de esa familia con el bosque que les rodea. Y me parecía lógico que los hombres estuvieran fuera haciendo lo que hacen, pegando tiros y cazando . Además, eso me dejaba un clima bastante interesante en el castillo, con estas chicas, con su madre, con su prima… Esa opresión de las mujeres es un tema que me preocupa y al final simplemente creo que se acaba filtrando”.

También está el tema de la opresión de las mujeres , con esas protagonistas que esperan el regreso de los cazadores. “Si, aunque no es algo que me planteara demasiado -confiesa Borja-. Quería volver a esa pequeña obra de teatro con dos personas que era La Reina orquídea, donde teníamos ese castillo con estas dos chicas paseando por los jardines, las habitaciones… Y he añadido más personajes porque también estaba el tema de esta familia decadente, aristocrática …”

“Y por otro lado -continúa-, quería ahondar en el tema fundamental de la trilogía, que es aprender a conocer el mundo que nos rodea, que siempre es extraño, cambiante e imprevisible , hasta el punto de que a veces no conocemos a las personas que tenemos alrededor. Ese era el tema de Grito nocturno y aquí regresa con estas dos hermanas de las que una está completamente segura de conocer perfectamente a su hermana y, como veremos a lo largo del cómic, no la conoce en absoluto. Probablemente no entiende a su hermana ni la entendió nunca . Ni nada de lo que la rodea”.

En sus cómics Borja reflexiona sobre muchos temas: “ No me hago un guion previo con trama, giros y demás -confiesa-, Básicamente me apunto muchos pequeños temas sobre los que quiero hablar para que estén en mi cabeza mientras estoy trabajando”.

Personajes desconectados de su tiempo

Otro tema recurrente en sus obras es que los personajes parecen vivir en épocas que no les corresponden. “Sí, es una cosa que también me interesa. En The Black Hole teníamos dos épocas, el presente y 1856, donde se ubicaba Teresa, que es la misma época de El pájaro y la serpiente. Lo curioso es que Teresa hablaba igual que las jóvenes actuales. Y aquí he querido mantener esa desconexión, que el lector entendiera que, a pesar del escenario, esto no estaba ocurriendo en la Inglaterra de tal año. Está ocurriendo en la cabeza de Teresa o en el sueño de alguien, Pero no es real”.

“A la gente le suele llamar mucho la atención que yo no dibuje caras -continúa-. Pero también me he dado cuenta de que hay gente a la que le molesta mucho que en una historia supuestamente de época, los personajes hablen como chicas de la actualidad. Es como un elemento disruptivo que te está diciendo claramente, que todo esto no es real”.

En este universo lleno de símbolos los títulos también tienen su importancia. “Este libro en realidad se iba a titular El pájaro azul, porque ese animal es fundamental en la trama -confiesa Borja-. Pero ya hay muchos libros titulados así y decidimos añadir la serpiente. No quiero desvelar demasiado, pero digamos que la familia esconde algo debajo del castillo, que es esta serpiente. Tanto el pájaro como la serpiente son elementos que se cuelan en ese castillo, y que provienen del bosque, de algo mucho más antiguo y verdaderamente señorial. Como lo que esta familia piensa de sí misma. Pero no son animales enfrentados, sino dos elementos netamente naturales”.

En cuanto a sus influencias en esta historia, es indudable la de Edgar Allan Poe y La caída de la casa Usher. “Si, es algo que está en toda la trilogía -asegura Borja-. A mí la literatura de terror siempre me ha influido mucho. Pero también el cine de terror de los 70, sobre todo de la productora británica Hammer. Quería un poco esa estética y esos inquietantes escenarios”.

“Y es que -concluye-, otro de los temas que más me obsesionan es precisamente el misterio. Yo siempre digo que que voy improvisando los comics, porque si los planificara enteros y luego estuviera un año dibujando me aburriría. Porque ya sabría el final de la historia. Para hacer un libro necesito tener un túnel oscuro por el que meterme y a ver qué es lo que termino encontrando. Para mí el misterio es eso. Y a veces no encontrar nada o no tener claro lo que has encontrado. Esa sensación que siento al hacer un cómic también es al que espero que sientan los lectores. Por eso en el libro destaca una frase: “En el sitio más feo se encuentran las cosas más bonitas”.