Borja González ha sido galardonadocon el Premio Nacional del Cómic 2023 por su obra Grito nocturno. El jurado ha razonado su fallo descatando "la lírica, el surrealismo" y "un trabajo gráfico de una gran elegancia y exquisita belleza" con la que su autor "construye un álbum tan divertido de leer como profundo y fascinante”. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros. E

Asimismo,el jurado ha señalado que Borja González "es capaz detransmitir con su trabajo unas emociones que atrapan y enganchan a través de sus estilizados personajes sin rostro. Grito nocturno es una obra con un punto onírico y cotidiano a la vez, que hace soñar y participar al lector”. El premio reconoció en su pasada edición a Paco Sordo, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Diego Corbalán, Javier de Isusi, Ana Penyas, Rayco Pulido o Pablo Auladell, entre otros

Borja González (Badajoz, 1982) debutó en la novela gráfica con La Reina Orquídea (2016), a la que siguió el éxito internacional The Black Holes (Reservoir Books, 2018); y ahora continúa ampliando su particular universo con Grito Nocturno (Reservoir Books), un cómic que, bajo su inquietante apariencia, en realidad habla de nuestros sueños, nuestros miedos, el viaje de conocerse a uno mismo o la amistad.

La protagonista del cómic, como en sus anteriores obras, vuelve a ser Teresa, que aquí regenta una librería en una ciudad triste y azul, rodeada por un bosque. Un escenario mágico donde convive con una joven skater (Matilde) y un demonio otaku (Laura) capaz de conceder cualquier deseo. Por desgracia, Teresa no sabe qué pedir.

Viñeta de 'Grito nocturno'

Grito nocturno es un cómic plagado de silencios. “El título es lo primero que tuve claro –aseguraba Borja en una entrevista para RTVE.es-. El del anterior libro, The Black Holes, era el nombre del grupo protagonista y, a la vez, hacía referencia al agujero negro en el que estaban metidos. Es verdad que este libro está plagado de silencios y de gente ausente. Y por eso me parecía bonito”.

“Pero Grito Nocturno es un fanzine que publica Teresa –añade el autor-. Un fanzine con muy poca tirada y que casi nadie lee, por lo que creo que es como ese grito nocturno que nadie escucha. Por eso le venía bien a este cómic ambientado en una ciudad donde nadie parece ver a nadie. Donde las tres protagonistas parecen estar solas. Creo que es un título bastante literal”.

Página de 'Grito nocturno'

Es un número de ese fanzine que Teresa no quiere vender, que se guarda para ella sola. “Ese es uno de los misterios del cómic, pero creo que si se lee varias veces descubriréis qué es lo que esconde ese número tan misterioso. Probablemente esconda los miedos de Teresa y todo lo que no quiere decirle a nadie”.

“Para mí, que vengo del mundo de fanzine, esas publicaciones son un territorio de libertad de expresión que, sinceramente, echo mucho de menos. Y por eso creo que ese fanzine es Teresa donde vuelca su personalidad entera. Y posiblemente no quiera que nadie lea ese número porque seguro que ha volcado alguna parte de ella que no le gusta. Creo que es misterio es el auténtico germen del cómic y lo que Teresa tiene que llegar a entender”.

Una de las razones del éxito de Borja González es su original estilo gráfico, muy sencillo, con viñetas que parecen escenarios teatrales por las que desfilan personajes sin rostro, y con un aura de misterio que lo invade todo. “Es importante tener un estilo reconocible –confiesa-, pero para mí lo fundamental es que es casi como una caligrafía; es como no tener que preocuparte por cómo escribes, sólo por lo que escribes. Por eso me resulta muy cómodo y se ajusta al estilo de historias que quiero contar. Aunque también he ido evolucionando y añadiendo cositas”.

@@FOTO[6408373,C,100