Borja González publica un 'Grito nocturno' plagado de silencios

Borja González (Badajoz, 1982) debutó en la novela gráfica con La Reina Orquídea (2016), a la que siguió el éxito internacional The Black Holes (Reservoir Books, 2018); y ahora continúa ampliando su particular universo con Grito Nocturno (Reservoir Books), un cómic que, bajo su inquietante apariencia, en realidad habla de nuestros sueños, nuestros miedos, el viaje de conocerse a uno mismo o la amistad.

La protagonista del cómic, como en sus anteriores obras, vuelve a ser Teresa, que aquí regenta una librería en una ciudad triste y azul, rodeada por un bosque. Un escenario mágico donde convive con una joven skater (Matilde) y un demonio otaku (Laura) capaz de conceder cualquier deseo. Por desgracia, Teresa no sabe qué pedir.

“Cuando terminé The Black Holes –nos cuenta Borja-, tenía varias opciones para continuar la historia. Una decidí postergarla porque me sonaba a final de viaje y es muy pronto para Teresa y para mí, ya que ella no deja de ser mi alter ego”.

“Por otra parte –añade- al final de The Black Holes dejábamos a Teresa yéndose de su casa en busca de lo que sea que la hiciera feliz. Y a la vez tenía una idea sobre una ciudad en la que desaparecía gente. Así que mezclé ambas cosas y partí de ahí sin saber muy bien a donde me iba a llevar el camino, dejándome guiar por la intuición”.

“Para mí –nos comenta Borja-, La Reina Orquídea fue el punto de partida de la historia y donde encontré mi estilo. Saqué muy poquitas copias y está completamente descatalogado. Pero como autor no estoy muy orgulloso de ese cómic y por eso no he querido reeditarlo. Ya llevo avanzado bastante el próximo libro y es una especie de remake de La Reina Orquídea pero cambiando muchas cosas”.

“Lo que tengo claro –añade´, es que la historia de Teresa, Matilde y Laura no van a ser tres libros ni cuatro, porque más que una historia es un personaje con el que yo me siento muy cómodo. Más que una historia es casi como un diario. Y uno no se plantea cuando va a terminar su diario”.

“Para mí, que vengo del mundo de fanzine, esas publicaciones son un territorio de libertad de expresión que, sinceramente, echo mucho de menos. Y por eso creo que ese fanzine es Teresa donde vuelca su personalidad entera. Y posiblemente no quiera que nadie lea ese número porque seguro que ha volcado alguna parte de ella que no le gusta. Creo que es misterio es el auténtico germen del cómic y lo que Teresa tiene que llegar a entender”.

Es un número de ese fanzine que Teresa no quiere vender, que se guarda para ella sola. “Ese es uno de los misterios del cómic, pero creo que si se lee varias veces descubriréis qué es lo que esconde ese número tan misterioso. Probablemente esconda los miedos de Teresa y todo lo que no quiere decirle a nadie ”.

Sorprende que un cómic titulado Grito nocturno esté plagado de silencios. “El título es lo primero que tuve claro –asegura Borja-. El del anterior libro, The Black Holes, era el nombre del grupo protagonista y, a la vez, hacía referencia al agujero negro en el que estaban metidos . Es verdad que este libro está plagado de silencios y de gente ausente. Y por eso me parecía bonito”.

“El cómic comienza con Teresa disfrazada de bruja e invocando a Laura –añade-. La está buscando, pero lo que se encuentra no es lo que ella esperaba. Creía que iba a invocar a un demonio de los que aparecen los libros, pero lo que se encuentra es a una demonio otaku aficionada al manga. Creo que ese es uno de los grandes temas del cómic: las expectativas que tenemos de los demás . Y si no se ajusta a lo que nosotros buscamos dejan de interesarnos. Esas expectativas son fundamentales para entender a Teresa y a la ciudad donde transcurre la historia”.

"La gente es un maravilloso misterio que hay que descubrir"

Preguntamos a Borja si cree que tenemos demasiados prejuicios sobre los demás. “Sí –asegura-, pero te diría que tiene más que ver con el miedo. La palabra misterio se repite mucho en el libro y creo que también es algo fundamental. Yo veo a la gente como un misterio que hay que descubrir. Es maravilloso poder crecer descubriendo a los demás”

“Desgraciadamente –continúa-, creo que estamos en un punto en el que el misterio es algo que nadie quiere. Pero no solo con respecto a los demás, sino con nuestra propia vida. No queremos sobresaltos, no queremos no saber. Vivimos en un punto en el que, si no nos acordamos del nombre de alguien, lo miramos en Google y lo encontramos automáticamente. Cualquier tipo de información que tú quieras tener la tienes. Y si no la tienes, te pones nervioso”.

“Eso se ve también a la hora de consumir literatura, cine, comic, series… La gente busca cosas muy concretas y si no las encuentra se disgusta. Y yo creo que eso es aplicable a la gente también. No nos arrimamos a la gente si no es exactamente lo que nosotros esperamos de ellos. Y eso está presente en el personaje de Teresa”.

Quizá por eso, Borja nos ha acostumbrado a que en sus cómics haya más preguntas que respuestas. ”Y aquí he ido un poco más allá –confiesa-. Si leéis la sinopsis os crearéis unas expectativas que no corresponderán a la lectura. Eso era algo que quería conseguir a toda costa, que cuando el lector termine Grito Nocturno diga. “No es para nada lo que esperaba”, independientemente de que le guste o que lo haya entendido del todo. Solo quería romper esas expectativas”.

“El cómic promete fantasmas, demonios, brujas, una ciudad en la que desaparece gente… pero al final nos encontramos a tres chicas hablando de sus cosas –añade-. Es algo que ya hice con The Black Holes, del que se suele hablar como un cómic sobre una banda de música. Pero nunca las vemos tocar Y en este cómic he ido mucho más allá, quiero que cuando la gente termine el libro se encuentre más perdida que al comenzar”.