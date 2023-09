Guerra Ucrania - Rusia en directo | Rusia muestra a Kim Jong-un aviones estratégicos y misiles supersónicos

El jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak, se ha reunido este sábado con la exministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Margot Wallström, para el segundo encuentro del grupo de trabajo internacional sobre las consecuencias medioambientales de la guerra.

“Together with the former ¿¿ PM and FM @margotwallstrom, we held the second meeting of the International Working Group on the Environmental Consequences of War.



We are working on the development and implementation of a comprehensive plan for ¿¿ ecological recovery. pic.twitter.com/6hjmn6YD2U“