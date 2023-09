Mar Galcerán, primera diputada de Les Corts Valencianes con síndrome de Down

Llega ilusionada y feliz pero también comprometida al máximo con su nueva responsabilidad. Es Mar Galcerán, la primera diputada de Les Corts Valencianes con síndrome de Down. Agradece el apoyo de sus compañeros del PP y pide que se la juzgue "por su trabajo y no por las apariencias". "Que no vean la discapacidad, que vean a la persona, enfatiza.

Experimentada en la política Tiene 45 años y lleva más de 20 años en política. Hasta ahora ocupaba la secretaría de atención a personas con capacidades diferentes en su partido. Empezó en Nuevas Generaciones y en las últimas elecciones autonómicas ocupó el puesto número 20 en la lista del PP por la provincia de Valencia. Ahora cumple su sueño de ser la primera mujer diputada con síndrome de Down. Mar declara a TVE que "se puede alcanzar cualquier objetivo que te marques en la vida". “Se puede alcanzar cualquier objetivo que te marques en la vida“ La nueva diputada del PP es una mujer vital. Le encanta hacer deporte y bailar, ha sido fallera mayor dos veces y es una política comprometida. La Fundación Asindown en Valencia, de la que ha sido presidenta durante 4 años, destaca que hay una infrarrepresentación de la discapacidad intelectual y eso refleja la necesidad de establecer políticas que reivindiquen a este colectivo. Mar Galcerán en les Corts Valencianes con el síndic del grupo popular, Miguel Barrachina JUAN CARLOS CÁRDENAS / AGENCIA EFE