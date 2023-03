Cada 21 de Marzo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down, una condición que tienen cerca de 30.000 personas en todo el país. El objetivo este año es romper con los prejuicios con la campaña 'No somos un estereotipo. Somos mucho más'. La Federación Down Castilla-La Mancha se suma a este mensaje con un Cortometraje protagonizado por cuatro mujeres de la región.

Las protagonistas A sus 23 años, Ángela trabaja en el Ayuntamiento de su pueblo, Moral de Calatrava. "Ordeno papeles, paso textos a Word, me mandan tareas… Y no me aburro", cuenta entre risas. En su tiempo libre le gusta salir con sus hermanos y sus amigos, tocar el cajón, o dar masajes, y reconoce que su manía es ser muy ordenada, "no me gusta ver nada descolocado", dice. Alicia tiene 30 años y vive en Ciudad Real. En unas semanas comenzará a trabajar en una escuela de música, pero antes ha trabajado en Carrefour. Cuando termina su jornada, explica que le gusta "Tik-tok, salir de cañas, de fiesta, o ir al cine". Y tiene un sueño: "irme a un piso tutelado para estar con compañeros y compañeras". Una aspiración que Verónica, con 35 años, ya cumple en Toledo. Vive con 7 personas más, y asegura que la convivencia es buena: "Tenemos normas y hacemos nuestras tareas con turnos. Hacemos la lista de la compra, cocinamos, hacemos recetas saludables y platos combinados, una pone la mesa, otra limpia…". Estudia por la mañana, y trabaja en un comedor escolar por la tarde. Y le gustan los tatuajes. "He sido campeona de España de natación trece o catorce veces y he cruzado el Estrecho de Gibraltar" Silvia tiene 40 años y lleva diecinueve como ordenanza en la Universidad de Castilla-La Mancha gracias a un proyecto de Adocu, la Asociación de Síndrome de Down de Cuenca. Su hobbie desde bien pequeña es la natación, y lleva veintiséis años en el Club de su ciudad. Hace un repaso a sus logros: "He sido campeona de España trece o catorce veces. Tengo muchas medallas de Oro, Plata y alguna de Bronce. Y he cruzado el Estrecho de Gibraltar". Son cuatro mujeres que tienen mucho en común. Son independientes, trabajan, hacen deporte, salen con sus amigos... Y son las protagonistas del cortometraje Las Mujeres con síndrome de Down cuentan y nos relatan. Microrrelatos audiovisuales por la igualdad. Un proyecto de la Federación Down Castilla-La Mancha. En él, cuentan sus historias de vida, sus rutinas, sus metas, sus logros, o la ilusión con la que viven sus proyectos.