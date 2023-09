La 15º edición de Weird Market, que se celebra en Valencia del 26 de septiembre al 1 de octubre, ha seleccionado un total de 170 proyectos para su catálogo oficial. El Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media incluirá 19 largometrajes, 43 cortos, 18 series, 37 videojuegos, 24 webseries, 6 proyectos transmedia, 9 cómics y 14 juegos de mesa, mostrando una vez más el potencial, diversidad y pluralidad de este sector a nivel mundial.

Una colección de títulos de los que 28 se presentarán durante la celebración de la cita, diversas sesiones especiales donde se darán a conocer detalles, novedades y avances de la mano de sus propios autores. “La animación vive un momento brillante, tanto a nivel industrial y económico, como artístico y creativo. Weird Market se ha posicionado en estos 15 años como un escaparate de tendencias del futuro, un lugar donde conocer cuáles son las obras que van a dar que hablar en los próximos meses y años” afirma José Luis Farias, director del evento.

Webseries, transmedia y videojuegos

La edición de 2023 incluye una vez más presentación de webseries como Sábado Sabadete de Alex Rey, donde se traslada al espectador a la España de los años 80; y el proyecto transmedia ¿Hay algún muerto en la sala? de Miguel Medrano Malo y Lucía Sampedro.

Los videojuegos siguen brillando con luz propia, con cuatro propuestas: Stars in the Trash de Valhalla Cats, Sushi For Robots de Ludipe and Friends, DE-EXIT: Eternal Matters de Sandbloom Studio (EMMA: Lost in Memories) y American Arcadia de Out Blue Games, estudio nominado al BAFTA con Call of the Sea.