El Consell ha cesado este jueves de manera inmediata al subsecretario de la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, Luis Manuel Martín Domínguez (Vox), tras conocer la titular del departamento, Elisa Núñez, en esta misma jornada que fue condenado por violencia de género en 2011, en una sentencia alcanzada por conformidad.

Así lo ha anunciado la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, acompañada por la consellera de Justicia, tras una reunión extraordinaria del pleno del Consell celebrada esta tarde y anunciada poco antes de las 17.00 horas.

El cese de este alto cargo se ha aprobado poco menos de dos meses después de su nombramiento a finales de julio. Otro representante de Vox, el que fuera candidato a la Generalitat y posteriormente cabeza de lista al Congreso por Valencia, Carlos Flores, también fue condenado en 2002 por violencia hacia su expareja y vetado por la dirección del PP para el pacto de gobierno con su partido en el gobierno autonómico.

Por su parte, Núñez ha confirmado que el alto cargo cesado fue un nombramiento personal por su parte y que pertenece a su partido (Vox), mientras no ha querido dar más información sobre la sentencia al considerarlo "un tema bastante personal" y "no vulnerar el derecho a la intimidad y respetar toda la legislación en materia de protección de datos".

" Se trata de una quiebra de la confianza absoluta por parte de la consellera de Justicia al no tener conocimiento de estos hechos graves", ha subrayado Merino, y ha avanzado que en el pleno ordinario del próximo martes se nombrará al nuevo subsecretario.

"La pérdida de confianza es total"

En cualquier caso, ha garantizado que la decisión de cesarle ha partido de ella al enterarse de esta "información que desconocía" y que no le "había sido trasladado por la persona". "Evidentemente, la pérdida de confianza es total", ha aseverado.

Preguntada por la diferencia que hay entre la condena de Carlos Flores y este último caso y por la coherencia del Consell ante ambos supuestos, la titular de Justicia ha defendido que ha actuado "con coherencia, en el marco del pacto de gobierno" entre el PPCV y Vox.

"En consecuencia, en el mismo momento en el que he tenido conocimiento se lo he traslado al presidente por carta instando a su cese", ha expuesto, y no ha concretado cómo se ha enterado de la condena por "prudencia".

Luis Manuel Martín Domínguez es licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva, con un curso del II Programa Ejecutivo de Liderazgo y Gobierno del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP). Entre sus últimas actividades figura que trabajó en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid entre junio de 2021 y hasta su nombramiento, según la información que consta en la web de la Generalitat.