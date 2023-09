El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha calificado este viernes de falta "grave" el beso dado sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que se encuentra bajo suspensión solamente a instancias de la FIFA, y no del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El TAD ha abierto expediente a Rubiales por falta "grave" pero no con nivel "muy grave" como pedía el CSD y apoya el Gobierno. El tribunal no considera que el beso a Hermoso pueda calificarse de "abuso de poder" al no tener "indicios suficientes" con lo que la falta no es "muy grave".

Así lo han valorado todos los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte, compuesto por cuatro hombres y tres mujeres -excepto su presidente, Francisco Page-, que ha dejado claro en su voto particular que "hay indicios suficientes para considerar que Rubiales sí abusó de su posición".

Las consecuencias de esta decisión son que Luis Rubiales se enfrenta ahora a una sanción que podría oscilar desde una multa económica a un período máximo de inhabilitación de dos años-frente a los 15 que podrían haber sido por falta "muy grave"- y que el CSD no podría suspenderlo de sus funciones por su cuenta aunque ha instado al TAD a hacerlo provisionalmente, según recoge en una nota de prensa. Además, Luis Rubiales podría volver a presentarse a la presidencia de la Federación el próximo año.

El Gobierno ha reaccionado a la calificación del TAD y ha valorado la falta como "muy grave por abuso de autoridad". Así lo ha manifestado el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, que pidió este viernes en nombre del Ejecutivo al Tribunal que suspenda de manera "temporal" a Luis Rubiales, hasta que se resuelva el expediente sancionador abierto contra él.

"El criterio del CSD y del Gobierno sigue siendo que las actuaciones del presidente de la RFEF merecen el castigo de muy graves por el abuso de autoridad y perjuicio de la imagen de nuestro futbol", defendió el ministro socialista. "Se acabó. Vamos a defender la dignidad, el honor e imagen del deporte español", añadió.

Y más reacciones porque las concentraciones convocadas por la plataforma feminista "Libres y Combativas" se repitieron en diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña o Gijón para mostrar, al grito de "sin heridita también es agresión", su apoyo a las jugadoras de la selección femenina de fútbol. También han exigido una investigación penal y la destitución de Rubiales.

Por su parte, en un comunicado remitido a los medios, el presidente de la Federación Española de Fútbol ha vuelto a defender su postura y sigue considerando el beso a Jenni Hermoso como "un acto mutuo y consentido".

"Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen", añade Rubiales al respecto, quien además agradece el apoyo recibido en la última semana. "El apoyo popular me refuerza en la idea de que este asunto se ha magnificado y sacado de contexto por otros motivos".

04.36 min "Es poco probable que el TAD suspenda a Luis Rubiales"