Ira Sachs: "'Passages' es una película sobre el placer y la intimidad, llena de suspense"

Passages es la nueva película del director norteamericano Ira Sachs (El amor es extraño, Verano en Brooklyn), en la que narra un triángulo amoroso bisexual protagonizado por Adèle Exarchopoulos, Franz Rogowski y Ben Whishaw. Una cinta que viene precedida por su éxito en los festivales de Sundance y Berlín, y por la polémica de haber sido calificada para mayores de 17 años, lo que su director ha tachado de “censura”. Una película sobre la pasión y el egoísmo en el amor, que se estrena este viernes, 1 de septiembre.

Hemos entrevistado al director en Madrid, que nos ha comentado lo que buscaba con esta película: “Quería hacer una película sobre el placer, las relaciones, la ternura... creo que en parte porque la escribí durante la pandemia y tenía hambre por estar cerca de otras personas”.

“Pero también quería hacer una película de suspense –añade-. Y para mí, el triángulo amoroso crea inmediatamente una especie de tensión que es lo que mantiene la intriga e impulsa la historia”.

“Es una película donde la vergüenza no existe”

Para el director norteamericano, ha sido fundamental rodar en París: “Es una ciudad con la que tengo una larga relación. Allí he vivido algunos de los mejores momentos de mi vida: me he enamorado, he tenido sexo, he roto, he llorado, he reído… la vida diaria en París es muy familiar para mí. Y, además, es una ciudad donde está muy presente la historia del cine. He disfrutado enormemente rodando allí”.

En películas anteriores, Ira Sachs exploraba el sentimiento de culpabilidad que algunos personajes sentían por ser gays. “Ese sentimiento desaparece completamente en Passages –confiesa-. Esta es una película donde la vergüenza no existe. Y creo que eso la diferencia de mis primeros trabajos e incluso que es una señal de progreso, en un momento en el que creo que estamos perdiendo libertad en el cine”.