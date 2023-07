El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha despedido este miércoles del Congreso de los Diputados y ha anunciado que solicitará su reincorporación como físico al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): "Hoy es mi última intervención y aquí se acaba mi viaje".

Así lo ha trasladado durante su intervención en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, en la que ha defendido la "insistencia y el compromiso" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y se ha mostrado orgulloso de haber dicho algunas "verdades" y de "hacer ruido", dado que es la única forma que se "escuche a los de abajo".

"En unos días, solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico", ha apuntado Echenique, que al igual que Montero no repite en las listas electorales de Sumar y criticó hace semanas haber sufrido un veto indirecto por parte de la candidatura encabezada por Yolanda Díaz al no figurar en la lista por Zaragoza.

Por otro lado, también ha denunciado que es una "vergüenza" que el Congreso tuviera un portavoz parlamentario en silla de ruedas y no se haya mandado un mensaje claro a la sociedad de adaptar el hemiciclo a las personas con discapacidad, de cara a que pudiera ocupar su escaño con el resto de la bancada de su grupo como ha demandado reiteradamente.

"A pesar de que soy consciente de que quedan muchas cosas por conseguir, especialmente para la gente más vulnerable, me despido de la Cámara con el orgullo de haber ayudado a conseguir un importante número de avances que hasta hace pocos años habríamos pensado que eran imposibles", ha expresado.

Se suma a las críticas de Belarra a los resultados electorales

En una rueda de prensa posterior a la Diputación Permanente y ante las preguntas de los periodistas por la valoración electoral de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Echenique ha dicho que cree que la líder del partido "solo dijo la verdad". "Sumar ha perdido 700.000 votos y siete escaños. No es que lo diga yo o la ministra Belarra, es lo que ponían los faldones de todos los análisis electorales el domingo por la noche", ha argumentado.

"A partir de ahí cada uno decide si hace autocrítica o no la hace. Desde Podemos valoramos que no ha funcionado la estrategia de renunciar al feminismo y de invisibilizar a Podemos", ha continuado.

Sobre su futura labor dentro del partido, el portavoz ha avanzado que todavía no se han "resuelto los detalles". "Mi puesto en el partido lo tengo que discutir todavía con la secretaria general". No obstante, ha asegurado que estará "donde se me pida" y que siempre será un militante que va a "trabajar para que a Podemos le vaya lo mejor posible".

“Echenique, sobre su adiós político: "Mi puesto en el partido lo tengo que discutir con la secretaria general. Siempre voy a ser un militante de Podemos y trabajaré para que a Podemos le vaya lo mejor posible. Los detalles no están todavía resueltos" https://t.co/DBjqt4clu2 pic.twitter.com/F1po2xtIKo“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 26, 2023

Por otro lado, ha defendido que muchos partidos de la coalición con Sumar van a ejercer su "autonomía política", especialmente aquellos de ámbito regional, y ha defendido que también será el caso de Podemos. "No se puede pedir a ninguna fuerza que no tenga autonomía política, no vamos a ser los únicos", ha zanjado.