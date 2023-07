El caso del aborto de Burgess saltó a la escena nacional después de que la fiscalía usara unos mensajes privados de Facebook entre madre e hija como pruebas en el juicio.

Según la Fiscalía, la madre compró y dio píldoras abortivas a la adolescente y después la ayudó a enterrar el feto.

